Egy igazi legenda, és a világ egyik legfontosabb rockzenekara jön Sopronba, a VOLT-ra

A választ még mi sem tudjuk, ugyanis november 13-án 14 órakor jönnek az első VOLTos nevek - jelentették be a szervezők a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.Annyit azonban hozzátettek, a nyitónapon egy igazi legenda érkezik, aki még soha nem lépett fel hazai fesztiválon, de minden stadion- és arénakoncertje teltházas. Valamint érkezik a világ egyik legfontosabb rockzenekara is. Hétfőn elárulják a jegyárakat, Lesz, 3-, 4- és 5 napos bérlet is. A kedvezményes, 60 órás “early bird" jegyelővétel november 23-án 12:00-kor indul!

