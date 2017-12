Egy fizetésből tartja el négy gyermekét a soproni édesanya

Gyermekeivel él a lakótelepi lakásban a fiatal anyuka. Fotó: Magasi

Goluszek Erika három kicsi gyermekét neveli egyedül, de velük él már nagykorú fia is. A törékeny édesanya három műszakban dolgozik, nemrég kiégett egy villanyvezetéke, ráadásul az ünnepek előtt műtik. Nehéz éveken vannak túl és még nem látja az alagút végét.Fájdalmai miatt az utóbbi napokban dolgozni sem tud Goluszek Erika, csütörtökön műtik. A táppénz, a gyerektartás, a családi pótlék arra elég, hogy túléljék a szűkös napokat. Saját lakásban élnek a lakótelepen, de ennek is nagy ára van.– Voltunk már nehezebb helyzetben is – mondja a törékeny nő. – Most, hogy forintosították a hitelemet, már csak hatvanezret törlesztek.

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segít- ségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

A csakot itt természetesen idézőjellel kell érteni, merthogy Erika negyedmagával él a lakótelepi lakásban. Kevin fia ötéves, még óvodába jár, a jóeszű Patrik tizenegy, a csendes Alexandra tizenhárom, Viktor, az elsőszülött pedig húszéves. Édesanyjuk, aki nagyon jól varr, barátságosra varázsolta a kicsi lakást, de rájuk többszörösen igaz, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Meg a villanyvezeték...– Néhány hete kiégett egy vezeték a falban, füstölt, bűzlött, nagyon megijedtem. Szerencsére ki nem gyulladt, de több konnektort azóta sem tudunk használni. Kaptam árajánlatot egy cégtől a cserére, de olyan horribilis végösszeggel, ami nekem csillagászati. Az erkélyajtónkon is befolyik a víz, úgyhogy a Jóakarat hídjának forintjait valószínűleg a lakásra kell költenünk – mondta el Goluszek Erika.