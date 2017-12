Egy fizetésből próbál boldogulni a család Sopronban

Török Kornél és felesége egy fizetésből próbálnak boldogulni. Fotó: Magasi

Török Kornél soproni születésű, párja, Szabina Bakonyszentlászlóról költözött hozzá, korábbi házasságukból két- két gyerekük is van, az asszony kilencéves fia velük is él. És márciusban érkezik a kistestvér...

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

– Tizenhat évet dolgoztam kórházakban műtőssegédként. Miskolcra nősültem, ott élnek az ikreim, de sajnos a házasságnak válás lett a vége. Hazaköltöztem a szüleimhez, de nehezen vetettem meg a lábamat itthon. Dolgoztam festőként egy vállalkozónál, Szabinával szórólapoztunk is, de mindenhol nagyon keveset fizettek. A feleségem terhesen már nem kapott munkát, albérletben élünk, gyerektartást is fizetek, sajnos több a kiadásunk, mint a bevételünk – mondja magukról Török Kornél, aki most futárként dolgozik és mellette újságterjesztést is vállal.– A szüleim segítenek bennünket, de hát ők is rokkantnyugdíjasok, végesek a lehetőségeink. Pedig szeretnénk a kisbabánkat minden szükségessel ellátni és felkészülten várni a jövetelét – mondja az egyébként szépen rendben tartott lakásban. A Jóakarat forintjait kiságyra, babakocsira, kelengyére szánják.