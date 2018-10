Egy év alatt négymilliárdból újultak meg a soproni utak

Korszakosnak nevezte az útfelújításokat és az azokra fordított összeget Simon Isván alpolgármester. A Lőverekben tartott sajtótájékoztatóján kiderült, egy év alatt négymilliárd forint kormányzati támogatást fordítottak a város útjainak felújításaira.



– Sopronban nem ritka, hogy a családoknak két-három autója is van. A közlekedőknek pedig régi vágya, hogy javítsunk az utak minőségén. A kormány is jogosnak tartotta ezt az igényt, ezért négymilliárd forinttal támogatta a felújításokat – mondta az alpolgármester, sorolva a megújult szakaszokat, többekközött a Híd, a Ferenczy, a Selmeci utcákat, a Zárányit és a Belváros útjait. A Szent Mihály, a Rózsa és a Szélmalom utcák burkolatjavítása is hamarosan indul – tette hozzá.



Farkas Ciprián tanácsnok arról szólt, hogy mivel Sopron kiemelt turisztikai térséggé vált, az ide látogatók miatt is szükség volt a Lőverek infrastruktúrájának javítására, ám mindennek a helyiek is hasznát élvezik. Sok helyen kicserélték a szegélyköveket, megújultak nemcsak utak, járdák is. A Lővér körút mellett többek között a Villa sort, a Lánzsérit, a József Attila-lakótelep útjait is rendbe tették.



Tóth Éva, a jereváni részönkormányzat elnökepedig a lakótelep korszerűsítéséről szólva hangsúlyozta, hogy megépítése óta nem jutott annyi forrás az itt élők körülményeinek javítására, mint az elmúlt másfél évben.