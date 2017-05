Egészségükre! Megnyílt a 26. borünnep Sopronban - galéria

A helyi Borút Egyesület tizenhat borásza kínálja a borvidék nedűit, miközben a színpadon és környékén is mindig történik valami; vasárnap estig koncertek követik egymást. A rendezvény a kárpátaljai Csongor települést is támogatja, aki kiváltja a logóval ellátott poharat, az már segít, de külön adományokat is el lehet helyezni az urnákban. Péntek este megtelt a kisvárkerületi parkoló, szombaton és vasárnap sem lesz ez másként.