Eddig nem látott táblákat helyezett ki az osztrák állam a kishatárokhoz Sopronnál is

A helyzet nem változott, de most már tábla is jelzi a harkai határban, hogy elvileg nem lehet járművel átmenni Ausztriába. Elvileg...

– Egy helybéli hívott fel a tábla miatt, nem is tudtam róla. Harka határában kettő is van, érdekes módon csak a magyar, azaz a kifelé tartó oldalon, Sopronkeresztúr, azaz Deutschkreutz és Sopronnyék, vagyis Neckenmarkt felé is. Az önkormányzatot nem tájékoztatták erről, s mint később kiderítettem, nem tudtak róla osztrák szomszédaink sem – mondja Szabó Károly, Harka polgármestere. Faluja határában az osztrákok olyan táblát helyeztek ki, ami tiltja a járművel való átkelést. Csak gyalog, biciklivel vagy lóháton lehet Ausztriába menni...Az ingázók, akik ausztriai munkahelyükre igyekeznek erre s akiknek óriási könnyebbség a rövidebb úton menni, érthető módon nem örülnek a táblának. Aközösségi megosztókon ki-ki vérmérséklete szerint fogadta a tiltást. Aki tájékozott, az tudta, hogy eddig sem lehetett volna a kishatárok nagy részén autóval átmenni... A két ország közötti megállapodás ugyanis konkrétan megnevezi, melyik határátkelő használható járművel. A harkai például nincs köztük. A szabályok nem változtak, csak ezt most már tábla is jelzi.A táblák hátterében egyébként az áll, hogy Ausztria két éve visszaállította a határellenőrzést. Csütörtökön pedig arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy jövő év májusáig újabb hat hónapra fenn kívánja ezt tartani a szomszédos országokkal, így a hazánkkal közös határon is. Ezzel vannak összefüggésben az osztrák belügyminisztérium által kihelyezett táblák is, amik az ausztriai településvezetőket ugyanúgy meglepték, mint a magyarokat.A harkaihoz hasonló tábla van Fertőrákosnál is, Sopronkövesdnél viszont csak az autóbuszokat tiltja a kiegészítés. Ágfalvánál nincs kint, itt egyébként is korlátozott az áthajtás – mondta el Pék Zsuzsanna polgármester. Reggel öt és nyolc, illetve délután négy és hét óra között le van zárva a határ. Zsiránál az elkerülő út megépülése óta a fürdő felé vezető rövid úton betontuskók is elállják az utat – válaszolta érdeklődésünkre Nagy Ferdinánd polgármester. Itt már korábban is volt tábla: belépés csak gyalog vagy biciklivel.Információink szerint a táblával ellátott útszakaszokon az osztrák rendőrök akár száz euróra is büntethetik az autósokat, egyelőre azonban nem kaptunk hírt arról, hogy ezt meg is tették volna...A Kisalföld a magyar hatóságoknál is érdeklődött: a Győr- Moson-Sopron Megyei Rendőr- főkapitányságtól azt a választ kaptuk, hogy nincs hatáskörük az ügyben, a Külügyminisztérium pedig egyelőre nem válaszolt megkeresésünkre.