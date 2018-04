Ebbe a föld is beleremeg Sopronban: a 90-es évek dance-sztárjai lépnek fel a VOLT-on!

Európa-szerte klubokban és fesztiválokon is újra hódítanak a kilencvenes évek pop-himnuszai és sztárjai. Nincs ez másképp Magyarországon sem: a korszak emlékezetes dalait játszó DJ-k a legnagyobb budapesti és vidéki klubokban csinálnak teltházas partykat a retróra építve. A Telekom VOLT Fesztivál utolsó napján azonban az eredeti előadók személyes tolmácsolásában csendülnek majd fel az olyan mega-slágerek, mint a Coco Jumbo, a Blue (Da Ba Dee), a Better of Alone, vagy a Played-A-Live (The Bongo Song). Az éjféltől kifulladásig tartó buli során természetesen az évtized már-már emblematikussá vált magyar csapatai is színpadra lépnek, így érkezik a slágergyáros Kozsó az Ámokfutókkal, a tinik egykori kedvence, a Happy Gang, az extravagáns megjelenéséről is híres UFO, a több rádiós slágert is jegyző Splash, a lemezeket pedig Náksi és DJ André pörgeti majd.Érkeznek tehát a „kicsi, kék, szomorú" olaszok, akik szeretnek táncolni. Az Eiffel 65 természetesen előadja a Blue-t is, azaz egy igazán nagy, nemzetközi klasszikust a poppiac dance palettájáról. A Safri Duo világszerte ismert és elismert, elektronikus ütős hangszereken játszó duó, a VOLT-on a maximumra pörgeti a fesztiválhangulatot a Played-A-Live-val. A slágerlisták éléről érkező óriás kókusz-bomba robban és beterít mindent. A Mr. President formáció gyógyíthatatlan dallamtapadást okozó dalokkal ostromolja majd a fesztiválközönség hallójáratait. Coco Jumbo élőben a Telekom VOLT Fesztivál záró estéjén kihagyhatatlan élmény. Nem sokkal jobb együtt bulizni, mint egyedül? Gondoltuk volna, hogy az 1999-es rádiós játszási lista vezetője, az Alice DJ 20 évvel később a VOLTra is befut? Hát gyerünk, „Back in My Life"!És itt sorjáznak a magyar Dance sztárok. A szomorú szamuráj elvarázsol, megbabonáz, de ha kell, meg is hal egy-egy “dobott csókodért". Csak a csillagok és akik a koncerten részt vesznek tudhatják, hogy Kozsó és az Ámokfutók hogyan alapozza meg a 90-es évek hangulatát. Nyár van és semmi baj, hiszen az UFO napolajjal gondoskodik a napbarnított fesztiválközönségről. Igen, évtizedekkel később is ismerősen csengenek ezek a dalszövegek. Náksi Attilával a klasszikus diszkók világba szállhatunk-repülhetünk vissza, ahol az éjjel sosem ért és továbbra sem érhet véget, hiszen azok az idők olyan édesek voltak, mint a méz. Ugye emlékszünk? Tedd fel a kezed és érezd a Splash-el, hogy lázad a szíved, csak úgy, mint a régi, szép időkben! Bomba bébi nélkül nincs fesztivál, de azért ne osztogassuk könnyelműen a kulcsot a szívünkhöz, akkor sem, hakérik! Jön a Happy Gang.A Total Dance Fesztivál alapítója és házigazdája napjainkban is aktív DJ André, aki garantálja, hogy olyan őrületesen nagy partit celebrál, hogy a föld is beleremeg.