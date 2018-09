Dzsessztől lesz hangos a kastély Fertődön

Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza-központ ügyvezetője és Rácz Márton művészeti vezető.

. – Az Eszterháza Meets Jazz őszi koncertjei azt az igazán egyedi és különleges zenei élményt kínálják a közönségnek, amelyet a klasszikus művek és a jazz találkozása hív életre világszínvonalú előadásban – hangzott el a fertődi Esterházy-kastélyban rendezett sajtótájékoztatón. Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza-központ ügyvezetője és Rácz Márton művészeti vezető közösen jelentették be az Eszterháza Meets Jazz őszi koncertsorozat programját, amelyet a Marionettszínházban rendeznek.Ennek keretében a zenerajongókat elsőként a „Bernstein 100 – The jazz Side Story" című est várja október 13-án, szombaton 19 órakor. A száz éve született, világhírű Leonard Bernsteinre emlékező koncerten a legismertebb melódiái csendülnek fel, amelyek között – ritkaságnak számító videófelvételek bejátszásának köszönhetően – a mesterrel is „találkozhat" a közönség. A fellépők között a 2005-ös Montreux-i Énekverseny győz- tesét, a Junior Prima díjas jazzénekesnőt, Szőke Nikolettát is köszönthetjük.A Sárik Péter Trió október 21-én, vasárnap 19-kor „Ludwig van jazz" címmel Beethoven-műveket tolmácsol a dzsessz eszközeivel, míg Borbély Mihály (szaxofon, klarinét, basszusklarinét, tárogató) és barátai október 26-án, pénteken 19 órakor Határok nélkül címmel lépnek közönség elé. Előadásukban klasszikus művek feldolgozásai, saját kompozíciók és improvizációk csendülnek fel stílushatárok nélkül.