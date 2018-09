Drogot árult a soproni pizzafutár - nem érzi magát felelősnek

A járásbíróság elnöke, dr. Gajdos Anikó vezette büntetőperben a kábítószer játszotta a főszerepet.

Arra, hogy honnan szerezte a marihuánát és a hasist az előzetes letartóztatásáig pizzafutárként dolgozott soproni férfi, nem derült fény, azt nem árulta el. Pedig ő volt az, akitől nemcsak a helyi haver, de még a Grazban élő keszthelyi honfitársunk is bármikor rendelhetett-kaphatott egy-egy adag marihuánát, hasist. Aztán lakossági jelzésre tetten érték az illetőt, amint épp drogot adott át. Így került előzetes letartóztatásba.Dr. Gajdos Anikó, a Soproni Járásbíróság elnöke vezette tárgyaláson az elsőrendű vádlott szemberebbenés nélkül kijelentette: nem érzi magát felelősnek. Soha nem adott senkinek kábítószert. Nem is érti, miért van a bíróságon. Pedig sorakoztak a tények dr. Gosztola Katalin ügyész vádbeszédében, hogy hol, mikor, mennyi drogot adott át, s még a rendőrségi házkutatás is eredményes volt. A másodrendű vádlott ugyanakkor elismerte a drogozást, s állította: olykor-olykor autóját adta kölcsön a pizzafutárnak, aki ezt egy-egy adag marihuánával honorálta. Ezen túlmenően „nem emlékszem semmire, talán a sok fű miatt" – mondta.A másik két vádlott keszthelyi születésű testvérpár: egyikük a Balatonnál dolgozik egy áruházban, a másik Grazban keresi boldogulását. Az öcs, amikor elkapták a rendőrök, mindent bevallott: Sopronba hozott árut a Balatonról, s a Grazban élő bátyja megkérte, menjen el az egyik soproni vendéglátóhelyre. Keresse meg a pizzafutárt, s vásároljon tőle „anyagot". Így is történt. Száznegyvenezer forintot fizetett hatvanhat grammnyi drogért.A bíróságon ugyan megpróbálta letagadni bátyja szerepét, s bár a testvér is hangoztatta, az égvilágon semmi köze az egészhez, a telefonhívások aznapi listája és a tanúvallomások egyértelműen bizonyították a vádirat igazságtartalmát.Dr. Gajdos Anikó bíró végül az elsőrendű vádlottat öt év börtönre ítélte, amely egyelőre nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A másod- és harmadrendű vádlottakat több százezres nagyságrendű pénzbüntetéssel sújtotta, míg a felbujtóként nevesített, Grazban élő testvérre egy év nyolc hónap börtönt szabott ki, két év próbaidőre felfüggesztve. A több mint hatszázezer forintra rúgó bűnügyi költségeket is a vádlottaknak kell megtéríteniük.