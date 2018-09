Dízel segédhajtást kap két villamos GYSEV Vectron mozdony

A GYSEV Zrt. tavaly év elején jelentette be, hogy jelentősen fejleszti vontatójármű-parkját: a vasúttársaság kilenc darab villamos mozdonyt vásárolt a Siemenstől. A két és három áramnemű vontatójárművek Európa számos országában tudnak közlekedni, így az új mozdonyok a hazai InterCity-forgalmak mellett komoly szerepet kaptak a magyarországi és nemzetközi árufuvarozásban is.A gyártóval kötött megállapodás része volt, hogy két mozdonyba az átadástól számított egy éven belül szerelnek be dízel segédhajtást. A 471-005-ös pályaszámot viselő Vectron esetében az elmúlt hetekben elvégezték a szükséges munkálatokat: a vontatójárműbe egy 180 kW teljesítményű dízelmotor került. A beépített berendezések össztömege mintegy 3,6 tonna. Ebbe beletartozik a dízel segédhajtást végző szerkezet, az ún. DPM modul, a tengelyterhelés kiegyenlítésére szolgáló ballaszt tömeg, és a 350 literes üzemanyagtartály is. A kipufogó kivezetés a jármú tetején van, a mozdonyt mindkét oldalon meg lehet tankolni.„Magyarországon egyedülálló fejlesztést hajtottunk végre, hiszen villamos mozdonyaink közül kettőt dízel üzemben is használni tudunk. Ez elsősorban árufuvarozó leányvállalatunk, a GYSEV CARGO Zrt. számára előnyös: a mozdonyok olyan helyszíneken, pl. terminálokon, teherpályaudvarokon is tudnak vontatási tevékenységet végezni, ahol nincs kiépítve a villamos felsővezeték. A villamos-dízel üzemű mozdony Európában is ritka, ezért igyekszünk minél komolyabban kihasználni ezt a piaci előnyt. Ez is segíthet bennünket abban, hogy a hazai és nemzetközi árufuvarozás területén tovább növeljük szerepünket" – mondta a fejlesztés kapcsán Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.A GYSEV Zrt. 471-006-os pályaszámú Vectron mozdonyába ezekben a napokban építik be a dízelmotort, a munkálatokkal várhatóan október elejére végeznek.