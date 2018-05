Díszpolgárrá avatták a fertőszentmiklósi születésű egri érseket

A fertőszentmiklósi születésű egri érsek főcelebrálásával tartottak ünnepi szentmisét, majd a vasárnap estig tartó Pünkösdi Fesztivál nyitányaként a Szabadidőközpont és Könyvtár Konferencia Termében ünnepélyes külsőségek között dr. Ternyák Csabának Fertőszentmiklós díszpolgára oklevelet nyújtott át Horváth Tibor polgármester.Ezt követően a zsúfolásig telt teremben Dobovánszky Nándor nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta meg a rendkívüli képzőművészeti érzékkel megáldott néhai Lendvay Gyula tanító és tanítványai festménykiállítását.A városi rang tizedik évfordulójának jubileumi műsorára a vásártéri rendezvénysátorban 15 órakor várják a közönséget. Ünnepi köszöntők, civil szervezetek és intézmények előadásai után testvértelepülési okiratot is aláírnak az erdélyi Backamadaras-Szentgerice vezetőivel.Két éve néptánccsoportoknak köszönhető a kapcsolatfelvétel, s egy éve vetődött fel, hivatalossá is tegyék az erősödő szálakat. A magyar állam az erdélyi faluban 250 millió forint értékben óvodát épít az ottani magyarságnak. A berendezéshez és felszereléshez a fertőszentmiklósiak is hozzájárulnak majd.A vásártéri rendezvénysátorban szombaton délután és este az Orfeum Vándorszínpad musical előadása, s a bécsi Délibáb Kultúregyesület fellépése, majd hastánc, Retro DJ, valamint a Dirty Dance Led Light Crew showműsora ígér kellemes órákat. A Vásártéren 22 órakor pazar ünnep tűzijátékot rendeznek.A Pünkösdi Fesztivál vasárnapi programja 15 órától a vásártéri rendezvénysátor környékén egyesületi, baráti közös főzésekkel indul, míg a sátor színpadán a Diamant-Génius tánciskola, légtáncbemutató, a Movement Dance School műsora szórakoztatja a közönséget.Kirakodóvásár, légvár, kisvasút, játszóház stratégiai táblás játékok ígérnek kellemes időtöltést, majd 18 órakor az örökzöld slágerekkel fellépő veszprémi Military Girls együttesnek tapsolhat a közönség.A győri Akkordeon Harmonika-zenekar 19 órakor muzsikál.Az est fénypontjaként 21 órakor a legendás Omega együttest köszönthetik a Búcsútéren, és az előzenekar is hírneves együttes, a 100 Folk Celsius.