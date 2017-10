Design Hét Sopronban: olyan sikátorokban járhat, ahol eddig soha - mutatjuk a részletes programot!

A Design Hét Sopron idén 15 programot kínál, mindegyik más-más irányból közelít a design témaköréhez. Az eseménysorozat hivatalos megnyitója október 9-én, hétfő este 6 órakor lesz az Alkalmazott Művészeti Intézetben, de már szombaton és vasárnap is építészeti és városismereti séták várják a közönséget. – mondta el Rokob Csaba, a Design Hét Sopron egyik szervezője a programokról tartott sajtótájékoztatón.Építészetről, 3D nyomtatásról, képzőművészetről, a múzeumok 21. századi kihívásairól és a vidéki könnyűzenei életről is szó esik a Design Hét eseményein. A programok sorát az újhullámos kávék világát bemutató Coffee Jam Sopron című rendezvény zárja október 14-15-én a Liszt Ferenc Kulturális Központban.Nagy öröm számunkra, hogy a Pro Kultúra kapcsolódhat a soproni Design Héthez. Fontosnak tartjuk ezt az eseményt, hiszen nagy hatással lehet a saját környezetünk jövőjéről való gondolkodásra. A Coffee Jam Sopron című rendezvényen kívül a vidéki zenei világról szóló kerekasztal-beszélgetésnek is helyet ad a Liszt Központ. Utóbbit egy szokatlan helyszínen, az épület „pincéjében" rendezzük meg. A helyszínválasztás nem véletlen, mert ez is a jövő felé mutat: a tervünk, hogy az alagsorban egy Népmese pontot alakítunk ki. – mondta el Pataki András, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.A Design Hetet első alkalommal 2004-ben rendezte meg a Magyar Formatervezési Tanács. A szervezők azzal a céllal hívták életre a rendezvényt, hogy tudatosítsák a design gazdasági és társadalmi szerepét, valamint segítsék a terület szereplői közötti kommunikációt. A programsorozatot Sopronon kívül Pécsett és idén először Győrben is megrendezik.

A Design Hét főszervező: Kaesz Judit, Rokob Csaba és Pataki András. Fotó: Torma Sándor

ÉPÍTÉSZETI SÉTA: SIKÁTOROKIdőpont: 2017. október 7. szombat 15.00Találkozó: Sopron, Fő tér 1. épület mögött - RomkertTúravezető: Tárkányi Sándor építész, Kulturális Örökségvédelmi HivatalIdén a kortárs mellett Sopron akár évszázadok óta lappangó kincsei is a felszínre kerülnek! Kulcsot szereztünk olyan sikátorokhoz, épületekhez, ahol eddig nem járhattunk. A túrát Tárkányi Sándor építész vezeti, elmesélve e zegzugok titkait! Tartsanak velünk egy „másik Sopron" felfedezésében!VELÜNK ÉLŐ LEGENDÁK – VÁROSI LEGENDÁKIdőpont: 2017. október 7. szombat 20.00Találkozó: Fő tér, TűztoronyTúravezető: Taschner TamásLegenda vagy igaz történet? Az idő múlásával már nem nagyon lehet eldönteni. A terület, ahol élünk az őskor óta lakott. Azóta nagyon sok minden történt itt. Vannak írásos emlékek, de vannak, amik csak a szájhagyomány útján maradtak ránk. A séta során a leghűségesebb magyar város szépségeiről, kétes hírű asszonyairól, boszorkányokról, lumpenekről szóló történetekkel kalauzol el bennünket a soproni legendák világába Taschner Tamás.VÁRKERÜLETI PORTÁLOKIdőpont: 2017. október 8. vasárnap 15.00Találkozó: Várkerület, Mária szoborTúravezető: Tárkányi Sándor építész, Kulturális Örökségvédelmi HivatalSopron a századfordulón gyors és látványos fejlődésnek indult: az új, impozáns épületek egymás után nőttek ki a földből, megépült a sörgyár, majd elindul az első soproni villamos is. A belvárost övező Várkerület üzletportáljai is ezt támasztják alá. Egy beszélgetés és séta keretén belül betekintést nyerhetünk a Várkerület üzleteinek századelőn nyújtott képéről.3D NYOMTATÁSIdőpont: 2017. október 9. hétfőHelyszín:16.00-17.30 A 3D nyomtatásról általánosságban / Parametric Art Szabó PéterFormába öntené ötleteit, de a hagyományos modellezési technika zsákutca. Túl nyakatekertek az elképzelések ahhoz, hogy papírból építse meg őket? A kézi szerszámokkal elérhetőnél nagyobb pontosságú 3D modellre van szüksége? Szorítja a határidő, és nem maradt idő makettet készíteni a koncepció bemutatásához? Termékéhez gyártás előtt prototípusra van szüksége? Amatőr digitális 3D művész, és szeretné, ha művei kézzelfoghatókká válnának? Valami igazán egyedi tárgyat szeretne, amelyet Ön tervezett, és csak egy létezik belőle? A válasz: 3D nyomtatás18.30-20.00 3D nyomtatás az orvoslásbanFree Dee / Szabó PéterDEÁK32 kiállításA Design Hét Sopron hivatalos megnyitójaIdőpont: 2017. október 9. hétfő 18.00Helyszín: AMI Formaterem, Sopron, Deák tér 32.Mi történik Sopronban a Deák tér 32 szám alatt? Különc, gipszporos lábnyomot maguk mögött hagyó diákok rohangálnak fel és alá. Kik ezek az emberek és mit csinálnak? Erre próbálunk választ adni: előtárjuk a grafikus, építesz és designer hallgatók munkáit nem mindennapi módon kiállítva, a Hauszmann Alajos által tervezett iskolaépület történetét és további érdekességeket.A kiállítást megnyitja: U. Nagy Gábor, AMI Intézményigazgató, építészTÉRképÉpítőművészet, téralakítás, urbanisztika – kerekasztal-beszélgetésIdőpont: 2017. október 10. kedd 17.00Helyszín: Soproni Zsinagóga, Pap rétRésztvevők:Szabó Levente, Hetedik MűteremU. Nagy Gábor építész, intézetigazgató, AMIdr. Tárkányi Sándor építészJózsa Dávid építészÉpítész InvázióGuba Sándor és Hámori Péter előadásaIdőpont: 2017. október 10. kedd 18.30Helyszín: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Sopron, Kolostor utca 13.Építészinvázió - építészeti előadássorozat - 6. évadát rendezik meg idén Sopronban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban. Az előadások célja, hogy az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) hallgatói és a Soproni Egyetem diákjai, valamint a téma iránt érdeklődők megismerkedhessenek személyesen a kortárs magyar építészettel, építészekkel. Minden szemeszterben 4 építészt látunk vendégül, melynek idén első előadói Guba Sándor és Hámori Péter lesz.Az eseményt a Győr-Moson-Sopron Megyei Építészkamara támogatjaBEÉPÍTETT KÖVEKKöztéri installáció a járdán, mesélnek az alkotókReformáció 500 Budapest, Kálvin tér projektIdőpont: 2017. október 10. kedd 19.00Helyszín: Soproni Zsinagóga, Pap rétRésztvevők:Polgárdi Ákos, Reformáció 500Szabó Levente, Hetedik MűteremMÚZEUMOK szerepe és helye a 21. századi képi és virtuális világábanIdőpont: 2017. október 11. szerda 17.00Helyszín: Macskakő Gyerekmúzeum és közösségi tér, Szent György utca 12.Dr. habil Tóth Imre PhD. történész, a Soproni Múzeum igazgatója és Józsa Dávid építésszel beszélgetünk arról, hogy milyen kihívásoknak kell a múzeumoknak a mai korban megfelelniük.KORTÁRS Magyarország: Nem várt apoteózis!Időpont: 2017. október 11. szerda 18.30Helyszín: AMI Formaterem, Sopron, Deák tér 32.Egy régi előadássorozatot indít újra a Soproni Egyetem Workshopron szakkollégiuma, melynek keretében kortárs magyar művészek mesélnek munkáikról, tapasztalataikról és szakmájukról. Most Horváth Tibor szentgotthárdi művész tart beszélgetéssel egybekötött előadást a happening és a performansz helyzetéről a 21. században és a Tájidegen művészeti táborról.ARCok pop-up fotókiállításIdőpont: 2017. október 11. szerdaHelyszín: FestőteremKLUBÉLET VidékenIdőpont: 2017. október 12. csütörtök 17.00Helyszín: Liszt Ferenc Kulturális Központ – underground teremA beszélgetés résztvevői:Pataki András főrendező, igazgató Soproni Petőfi SzínházLobenwein Norbert, a VOLT fesztivál alapítója, főszervezőjeMadarász Gábor, zeneszerzőHoffer Péter, dobos, Hoffer hangszer alapítójaKálnási Anikó, tulajdonos, NewU Művészmenedzsment ÜgynökségKovács Attila, Hangár Music GardenKÖZTÉR Kerekasztal beszélgetésIdőpont: 2017. október 13. péntek 17.00Helyszín: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Sopron, Kolostor utca 13.A köztér alkotásáról beszélgetünk Tima Zoltán Ybl díjas, Prima Primissima díjas építésszel. Beszélgetőpartner: Bagi László / Forbes magazinCOFFEE JAM SOPRONEgy hétvége a specialty kávé körül!Időpont: 2017. október 14-15. szombat-vasárnap 9.00-18.00Helyszín: Liszt Ferenc Kulturális Központ, Liszt Ferenc u. 1.Találkozz az újhullámos specialty kávék világával, kóstold meg a pörkölők finomabbnál finomabb kávéit, nézd meg és éld át, hogy milyen egy különleges barista verseny, mert a rendezvény hivatalos fordulója a Hungarian Barista League-nek. A belépőjegy ára tartalmazza az ingyenes kóstolásokon és az előadásokon való részvételt!Jegyek elővételben október 13-ig:Napijegy: 1.300 FtKétnapos jegy: 2.300 FtA helyszínen:Napijegy: 1.500 FtKét napos jegy: 2.500 FtJegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (Liszt Ferenc u. 1.), a Kultúrpresszóban (Várkerület 96.) valamint online (prokultura.jegy.hu).