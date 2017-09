Csökkent a betörések száma Sopronban

Gyanús társaság járja a Lőverek utcáit, bekukucskálnak az ablakokon, lefényképezik az udvarokat, házakat. A lakók egymásnak adják a hírt, nagyobb figyelemre, körültekintésre intve a másikat. S ez így helyes. Nem pánikkeltésről van szó – bár aki éppen több száz kilométerre nyaral, annak nyilván összerándul a gyomra az idegességtől a hírre. De milyen jó, hogy a szomszédok törődnek egymással! Van olyan utca, ahol már internetes Viber-csoport is alakult, hogy az ott élők gyorsan elérhessék egymást.



A Soproni Rendőrkapitányság területén az idei év első hét hónapjában kevesebb betöréses lopás történt, mint a tavalyi esztendő azonos időszakában – tudtuk meg a megyei főkapitányság sajtóosztályán. Arra kértük az egyenruhásokat, adjanak tippeket, hogy nehezíthetjük meg a betörők dolgát.



– Az egészséges elővigyázatosság fontos része az állampolgári bűnmegelőzésnek, így a szomszédoknak érdemes figyelniük egymásra és egymás értékeire. Ez természetesen nem ijesztgetést kell hogy jelentsen, hanem, hogy például nyaralás idejére szólnak az elutazásról a szomszédoknak, akiknek így feltűnő lesz egy esetleges mozgás az „üres" ingatlanon. Ilyen esetben haladéktalanul értesítsék a hatóságot az ismert segélyhívó számok (107, 112) valamelyikén – mondták el a megyei szakemberek.



Tanácsként hozzátették, a kapuk, bejárati ajtók zárjában soha ne hagyják bent a kulcsot és mindig zárják. A tartalék kulcsot ne dugják a „tuti" helyre, mert egy tapasztalt bűnelkövető úgyis hamar megtalálja. A bejárati ajtóra érdemes biztonsági zárakat, láncot szereltetni, s ezeket persze használni is kell. Aki megteheti, a mechanikai védelem mellé kérje vagyonvédelmi cégek elektronikus őrzését is, hiszen ez manapság akár egy telefon-előfizetés áráért is elérhető.