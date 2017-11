Csodás adventek Alsó-Ausztriában: amikor egy álomvilág életre kel

Advent a Heiligenkreuz-i Apátságban/Időpont: 2017. december 16.

Advent a Reichenau-i kastélyban/Időpont: 2017.november 25.-december 17. (Szombat, Vasárnap)

Advent a Schallaburg-i várban/ Időpont: 2017.december 15-17.

Alsó-Ausztriában idén is csaknem háromszáz adventi és karácsonyi vásáron lehet a szeretet ünnepére hangolódni. Mindegyik vásárnak, rendezvénynek megvan a maga mágiája, varázsa, más ugyanis az adventi időszak a hegyvidéken, a pincesoron, kolostorkertben, a kastélyparkban és a kovácsműhelyek környékén. A vásárok autóval, tömegközlekedéssel kényelmesen megközelíthetőek, a legérdekesebb helyszíneket, ajánlatokat gyűjtöttük össze kicsiknek és nagyoknak.Időpont: 2017. December 7. – December 10.Hangulatos ünnepi fények, kézműves termékektől roskadozó standok, gőzölgő italok és hagyományos ételek – ilyen az advent a Johannesbachklamm szurdokban. A fő attrakció: „Ausztria legnagyobb karácsonyfája" óriás gyertyákkal, gömbökkel, szaloncukrokkal díszítve.Időpont: 2017. December 9-10., 16-17.A festői pincesori eseményen szinte csak kézműves termékek - ételek, italok és faragások - kaphatóak. Zenei és gyerekprogramok, felolvasások színesítik az kínálatot a gőzölgő meleg italok mellett. Weinviertelben más pincesorokon is rendeznek adventi vásárt, mindenki talál érdeklődési körének megfelelőt.Időpont: 2017.November 18 - 19., 25 - 26. December 2 - 3., 8- 10., 16- 17.Az árkádok alatt, a majorsági udvaron 100 stand kínál tradicionális kézműves és kulináris specialitásokat. Szombatonként, a vásár zárásaként 17 órától a marchfeldi filharmonikusok „Adventi Hangvarázs" elnevezésű előadása hallható. Karácsonyi kastélylátogatás, meghitt adventi zene és számos gyerekprogram teszi felejthetetlenné a Schloss Hof karácsonyi falut.Advent az Aggstein-i várromoknálA nagy érdeklődésre való tekintettel idén első alkalommal, már délután 15 órától tárva-nyitva a látogatók előtt a várkapu. A lovagi teremben kortárs kézműves művészek termékeiből összeállított kiállítás tekinthető meg. A várudvart középkori kereskedők lepik el, akik hiteles hangulatot varázsolnak a rég elfelejtett korról. A látogatókat buszok szállítják a parkolóból fel a várromig majd vissza. (2 EUR/fő)Időpont: 2017. December 2-10.A bencés rendi göttweigi apátság idén immár 28. alkalommal nyitja meg kapuit, hogy tartalmas adventi programokkal csalogassa a kézműves termékek, karácsonyfadíszek és betlehemi figurák után érdeklődőket. Naponta 14:30 órától adventi koncert és hétvégenként érdekes gyerekprogramok is színesítik a kínálatot.

Időpont: 2017. December 2-17. különböző helyszínekenHa forr a körtebor és izzik a vas, akkor advent van az úgynevezett Gyümölcsbor-; és Vas-út mentén. Hat meghitt karácsonyi vásár gondoskodik az ünnepi hangulatról ebben a régióban. Itt nemcsak a forralt körtebor, hanem a tűzgyújtó kosarakban lobogó tűz is melengeti a látogatókat a kovácskalapács ritmikus kopogása kíséretében.Tűz, vas és szakértelem tehát - a tartomány legkülönlegesebb vásárán a kovácsok a látogatók előtt készítik egyedi műremekeiket. A piactereken és kastélykertekben kézművesek mutatnak be olyan már-már feledésbe merült technikákat, mint a például a szövés, esztergálás, kosárfonás, gyertya-öntés vagy üvegfestés. Az ellenállhatatlan frissen sütött fánkról helyi fogadósok gondoskodnak.Időpont: 2017. december 2-3.Andreas Töpper egyszerű kovácslegényből lett a Monarchia legjelentősebb magánvállalkozója, az 1800-as években Európa legmodernebb vashengerművét üzemeltette, és 800 helyi munkást foglalkoztatott. Ott, ahol egykor Töpper kezei alatt izzott a vas, most adventi tüzek ropognak és a látogatókat kézművesek, zenészek varázsolják el. Egy igazi családi élmény vár mindenkit a felújított Töpper kastély kápolnája körül.Belépő EUR 2,-, gyerekeknek ingyenesIdőpont: 2017. december 15-17.Égető élmény: ahogy a mostvierteli körtéből körtepálinka lesz – ez a különleges párlat útja. A kolostor fedett udvarán még több kulináris és zenei érdekesség, kézművesek és egy karácsonyi postahivatal is várja a látogatókat.Belépő EUR 2,-, gyerekeknek ingyenesTovábbi információk, ajánlatok: Alsó-Ausztria honlapján