Csepreghy Nándor Sopronban tette le a Modern Városok Program alapkövét

"E helyen kezdődött meg Magyarország Kormány támogatásával a Modern Városok Program soproni fejlesztése" - áll azon a márványtömbön, amit szerdán ünnepélyesen helyezett a macskakövek közé Csepreghy Nándor miniszterhelyettes és a város vezetése.A program keretében háromszáz milliárd forint értékben valósulnak meg Sopront és környékét érintő fejlesztések, ezek között van az M85-ös gyorsforgalmi út is, a történelmi belváros felújítása, ezen kívül többek között a Fertő fejlesztése és a Lőverek-program.Az alapkőletétel kezdete közel egy órát csúszott, arról is kérdeztük Csepreghy Nándort, ez összefüggésben van-e a Sopronba vezető egyetlen út zsúfoltságával, a város rossz megközelíthetőségével, az M85-ös beruházásának csúszásával. Válasza ott lesz a holnapi Kisalföldben... Fodor Tamás , a város polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a Modern városok program fejlesztései közül az első az M85-ös gyorsforgalmi út 60 kilométeres szakaszának megépítése Csorna-Sopron és a határ között, a második pedig a történelmi belváros rekonstrukciója, a mostani alapkőletétel helyszíne.Ennek részeként többek között megújulnak a burkolatok, cserélik a vízi közműveket, a fontosabb terek és szobrok pedig díszkivilágítást kapnak.A projekt kivitelezése mintegy 1,5 milliárd forintba kerül. A munkálatok február végén kezdődtek és várhatóan 2018 szeptemberében fejeződnek be. Itt az 1970-es évek óta nem volt jelentősebb rekonstrukció - említette. Firtl Mátyás , Sopron és térsége országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy történelmi léptékű fejlesztés valósul meg Sopronban, Magyarország második legnagyobb műemlékegyüttessel bíró városának középkori belvárosában.Fodor Tamás újságírói kérdésre egyebek között elmondta: még idén elkezdődik a strand és a fedett uszoda felújítása, és előkészítik a Nemzeti Konferencia Központ, és a Múzeumnegyed, illetve a Fertő tavi vízitelep fejlesztésének kivitelezését.Csepreghy Nándor az M85-ös építési ütemének módosításairól elmondta, hogy az engedélyes tervek elkészültek, még idén megindíthatják a közbeszerzési eljárást. Ebben a fejlesztési ciklusban ez a mintegy 60 kilométeres szakasz elkészülhet, a költségvetési forrás ehhez rendelkezésre áll - közölte.