Csalnak a NAV nevében is - Olvasónk résen volt, nem dőlt be

Ma már nem tönkretenni akarnak a számítógépes vírusok, hanem az adatokat halásszák le. Fotóillusztráció: Magasi

˝Csalók küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket azért, hogy személyes ügyféladatokat szerezzenek meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében illetéktelenek küldenek olyan e-mailt, amelyben adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, ezzel csalva a címzetteket egy ismeretlen, jelenleg nem működő oldalra. A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési gyakorlata merőben eltér a csalók módszerétől! A hivatal ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van˝ – áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. Soproni olvasónk is kapott ilyen elektronikus levelet, szerencsére azonnal rájött, hogy csalókkal áll szemben.– Az olvasónak igaza van, ez egy kamu levél, ráadásul viszonylag jó minőségű és stílusú. Sajnos nemcsak a környékünkön terjesztik, országos jelenségről van szó – reagált a csalásra Babelláné Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója. – Aki internetet használ, mindig legyen résen! Most NAV-, tegnap telefon-, holnap hátralékfelszólítás – soha nem lehet tudni, mit találnak ki és a stílus is egyre megtévesztőbb. Nehéz felvenni velük a versenyt, de néhány alapvetés segíthet. Interneten keresztül például csak akkor fizessünk, ha mi indítottuk a tranzakciót. Mindig a szolgáltató oldaláról, a saját felhasználónevünkkel és jelszavunkkal jelentkezzünk be. Igényeljünk bankunktól úgynevezett virtuális bankkártyát, amivel tudunk a neten fizetni, ugyanakkor az adathalászok nem férnek hozzá a számlánkhoz! – ajánlja a szakember.Babelláné Lukács Katalin azt is elmondta, ma már a vírusok – amiket az ingyenes programokkal, oldalakkal nagyon könnyű „beszerezni" – nem a számítógépet akarják tönkretenni, hanem adatot halásznak. Ha nem vagyunk körültekintőek, járhatunk úgy, hogy az otthoni számítógépes vásárlás után valaki Mexikóban költi el a számlánkon tartott pénzünket...