Családi tragédia Sopronban - Fel kellett menteni a szülőgyilkost

Az elmeszakértők meghallgatása után a Győri Törvényszék, akit állapota most sem tett alkalmassá arra, hogy az elmegyógyintézetből kiengedjék. Így távollétében hangzott el: a törvényszék a több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és a hivatalos személy elleni erőszak kísérletének vádja alól felmenti. Pedig tudjuk jól: ez a minősítés más esetben szinte egyet jelentene a tényleges életfogytiglannal.

Az elmeszakértők azonban ugyanazt erősítették meg szerdán, amit régebben leírtak: K. Róbert a valóságtól elszakadt, s a cselekmény idején nagyon súlyos pszichikai tünetekei voltak. Cselekménye következményeit nem ismerhette fel.



szülei eltűntek, idegenek vették birtokba a lakást, akik hasonlítottak anyjára, apjára. Gázzal akarták őt megmérgezni, s az apahasonmás a kalapácsot keresi. A férfi a kalapáccsal szétverte szülei koponyáját, idősödő anyja fejét kilenc, apjáét hét ütés érte, a 64 éves asszony nyakán vágást találtak. Felismerhetetlen állapotban találtak rájuk másnap, amikor rá kellett törni az ajtót, mert az ámokfutás során eltört vízvezeték eláztatta a szomszédokat. Tűzoltók törték be az ajtót a második emeleten, s a beteg lesben várt, kezében kalapáccsal, elszánva mindenre.

A 12 évig pszichiátrián kezelt K. Róbert azon a napon bomlott tudatával azt észlelte, hogy szülei eltűntek, idegenek vették birtokba a lakást, akik hasonlítottak anyjára, apjára. Gázzal akarták őt megmérgezni, s az apahasonmás a kalapácsot keresi. A férfi a kalapáccsal szétverte szülei koponyáját, idősödő anyja fejét kilenc, apjáét hét ütés érte, a 64 éves asszony nyakán vágást találtak. Felismerhetetlen állapotban találtak rájuk másnap, amikor rá kellett törni az ajtót, mert az ámokfutás során eltört vízvezeték eláztatta a szomszédokat. Tűzoltók törték be az ajtót a második emeleten, s a beteg lesben várt, kezében kalapáccsal, elszánva mindenre.

Nem volt okunk meglepődni az ítéleten, hiszen ezt javasolta az ügyész is, a védő is. Néha szinte formálisnak lehetett érezni az eljárást, az ügyész és az ügyvéd perbeszéde együttesen 2 percig és 20 másodpercig tartott, s végül a bíró megszokásból szögezte le: „tanácskozunk". Holott ülnök nyár óta a legtöbb perben nincs, itt is legfeljebb a jegyzőkönyvvezetővel lehetett volna „tanácskozni".



A rövid szünet után az ítélet sem volt 7 perces, a felek tudomásul vették, de K. Róbertnek még szintén el kell fogadnia a döntést, így lehet csak jogerős.



Az biztos, hogy nincs okunk a felmentés miatt szerencsésnek gondolni őt, valószínű, hogy soha nem szabadul az intézetből, ahol nem látogatják rokonok, lefogyott és nagyon megviselt lett tavaly óta.



