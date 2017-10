Családi belépőjegyet nyerhet az eisenstadt-i Esterházy kastélyba!

A kismartoni Esterházy-kastélyban a Melinda hercegnéről készült kiállítás egy rendkívüli asszony életét mutatja be. A polgári származású Ottrubay Melinda balettozni tanul, majd hamarosan fényes karriert fut be az Operaházban, és feleségül megy V. Esterházy Pál herceghez. Látogatóink nemcsak operaházi környezetben ismerhetik meg Esterházy Melindát, hanem magánemberként is. Magasra ívelő karrierjének fontos eseményei, valamint színpadi léttől független életének boldog és szomorú pillanatai elevenednek meg. Közvetlen közelről ismerhetjük meg a hősnőt balettnövendékként, prímabalerina assolutaként, végül Esterházy hercegnéként is. Színpadi cselekményhez hasonlóan a kiállítás 5 felvonásban vezeti végig a látogatókat az utolsó hercegi pár, V. Esterházy Pál és Melinda életének állomásain.

A Kastélyvezetés különböző érdekes és változatos területek összekapcsolását teszi lehetővé. A Hercegnői lakosztályok című kiállítás egyedülálló és közvetlen módon nyújt betekintést az Esterházy-dinasztia három karizmatikus nőalakjának életébe. A lakosztály nagy szakértelemmel restaurált termei emléket állítanak a hercegnék vonzó személyiségének: a látogatók elragadó történeteket ismerhetnek meg szerelemről, szerelmi viszonyokról, családi mindennapokról. Az arisztokrata hölgyek szolgálatában álló személyzet élete is megelevenedik a helyreállított termekben. A kastélykápolnában és a Haydn teremben vendégeink megismerhetik az Esterházy hercegek ünnepi hagyományait és Joseph Haydn alkotói tevékenységét.

A Haydn-jeggyel megtekinthető a híres Haydn Terem, amelyet a világ egyik leggyönyörűbb koncerttermének tartanak, és láthatók az Esterházy-kastély fénypontjai olyan különleges tárgyai, amelyek érzékletes módon prezentálják a hercegi család ünnepségeinek kultúráját. A Haydn explozív kiállítás egyedülálló módon mutatja be Joseph Haydn, a kivételes tehetségű művész, a világszerte ünnepelt zeneszerző, a vonósnégyes feltalálójának rendkívüli életútját.