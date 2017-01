Civitas Fidelissima díjat kapott Tóth Kálmán és a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület

Tóth Kálmán

– Ugyanannál a cégnél, a Sopron történelmi nevét viselő Scarbantia Zrt.-nél dolgozom közel negyven éve – mondta kitüntetése kapcsán Tóth Kálmán, aki huszonöt éve elnök-vezérigazgatója a Scarbantiának, meghatározó alakja a város kereskedelmének és szolgáltatóiparának. – Figyelem a város mindennapi életét, érzem a pulzálását, a lélegzetvételét. A kereskedelem, a szolgáltatás és a vendéglátás terén tevékenykedünk, látom, ha jó irányba mennek a dolgok és azt is, ha gond van valamilyen területen. Szinte azonnal szembesülök egy-egy intézkedés eredményével, ezért is veszek részt aktívan Sopron gazdasági életének alakításában – teszi hozzá a kitüntetett, aki tizenhat éve alelnöke a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarának, korábban részt vállalt a megyei kézműveskamara vezetésében is. Ma is tagja a Kiszöv és a helyi ipartestület vezetőségének. 2010 óta a Soproni Vízmű Zrt. igazgatóságának elnöke. Tóth Kálmán a gazdasági és érdekképviseleti élet mellett nagy hangsúlyt fektet a jótékonyságra is, évek óta tagja a Soproni Lions Klub vezetőségének.

A Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület mint közösség szintén Civitas Fidelissima díjat kapott. – A díj visszajelzés számunkra, hogy jó úton haladunk. Örülök, hogy ennek a közösségnek az építő erejét nemcsak belülről érezzük, hanem a város számára is érzékelhetővé vált – mondta el lapunknak Sipos Ferenc, az 1991-ben alakult Pendelyes néptáncegyüttes vezetője. Az együttest azzal a céllal hozták létre, hogy a 6–14 éves korosztállyal megismertessék elődeink táncait, szoros összefüggésben az ő mindennapjaikkal. – Bízom benne, hogy a gyerekek is érzik ennek a díjnak a felelősségét és azt, hogy ez a mindennapokban kötelezettségekkel jár.Amatőr együttesként is arra kell törekednünk, hogy amit csinálunk, az színvonalában profi legyen – tette hozzá Sipos Ferenc, akitől azt is megtudtuk, a jelentkezők nagy száma már évekkel ezelőtt lehetővé tette, hogy a nemzeti kisebbségek számára külön foglalkozásokat tartsanak. Az egyesület által végzett munka gyümölcseit egyre gyakrabban láthatjuk a városi rendezvényeken. Az idén 25 éves Pendelyes néptáncegyüttes a város határain kívül, nemzetközi szinten is képviseli a magyar, illetve a soproni tájegység hagyományos kultúráját.