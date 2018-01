Burgenland - Huszonnégy óra a Fertő körül

A bringások csütörtökön délben, a futók pénteken indulnak Oggauból hajnali fél ötkor a községháza elől, a teljes távot leküzdők ide is érnek vissza éjszaka. Mindez a téli időjárásban, latyakban vagy fagyban tényleg extrém teljesítmény. A határon átnyúló megmérettetésen már a korábbi években sok magyar – köztük számos soproni – indult, így lesz ez idén is. A tömegrajt után az indulók egyénileg vagy csoportokban teljesíthetik a távot. Térképet mindenki kap az indulásnál, de ki is lesz jelölve az útvonal.



Tavalyelőtt zuhogó havas esőben, szélben küzdöttek a kilométerekkel a sportolók, tavaly már kegyesebb volt az időjárás, idén pedig kifejezetten enyhe időt jósolnak – bár a tónál mindig fúj a szél. Mindenképpen emberpróbáló a táv, ami átvezet az egyedülálló és az UNESCO Világörökség részét képező Fertő–Hanság, Neusiedler See–Seewinkel Nemzeti Parkon.



Idén már hatodik alkalommal szervezik meg a kihívásokat kedvelők téli kalandját, amin évről évre többen vesznek részt. Az első évben mintegy hatvanan startoltak, idén pedig összesen háromezer-ötszázan neveztek.