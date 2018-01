Brutál gödrök - Burkolatra vár a Sarudi utca Sopronban - fotó

A Sarudi utcát kisebb-nagyobb kátyúk tarkítják. Ha a lakók útépítő közösséget hoznának létre, elnyerhetnék az önkormányzati támogatást. Fotó: Magasi

A Sarudi utca Lőver körútról nyíló szakaszának közepén egy tekintélyes méretű fa választja el a jobb és a bal irányú forgalmi sávot. Ráadásul ez Sopron egyik olyan utcája, amelyik még nem rendelkezik szilárd burkolattal. Kisebb-nagyobb kátyúk sora is tarkítja, emiatt a járművezetők minden évszakban fohászkodnak az égiekhez, csak tengelytörésük ne legyen. Az évenkénti VOLT Fesztivál sok tízezres közönsége is részesül a mostoha útviszonyokból, főleg esős időben.Már a kilencvenes évek végétől voltak próbálkozások arra, hogy aszfalttal burkolják az utcát. A magas költségek sajnos gátolták a megvalósítást. Ennek egyik oka, hogy az utca nyolc méter széles, az úttest leszűkítésére pedig nincs mód, mivel hosszú távon akár az autóbusz-közlekedés is szóba jöhet a Sarudin. Útépítő közösséget kellene létrehozni a megoldás érdekében – mint arra volt is számos példa az utóbbi időben. A Sarudi utcaiaknak több százezer forintot kellene ehhez befizetni, de a hajlandóság egyelőre csekély.

Van, ahol megoldották



2016-ban a Menyhért utca, a Szépvölgyi utca és a János-telep útépítő közösségei kaptak 50 százalékos önkormányzati támogatást, összesen 34 millió forintot. 2017-ben a Péterfai utcaiak pályázata nyert 10 millió forintot. Jelenleg négy útépítő közösség pályázata vár elbírálásra.

– Ahhoz, hogy a városfejlesztési bizottság érdemben foglalkozhasson egy utca szilárd burkolattal való ellátásával, az érintettek legkevesebb kétharmadának kellene vállalnia az útépítő közösségre háruló pénzügyi terheket – közölte Mágel Ágost, a bizottság elnöke. – Ha ez megvalósul, pályázatuk révén az önkormányzat a költségek akár ötven százalékával is hozzájárulhat az utca rendbetételéhez. Addig is a város zúzalékkal fogja javítani a Sarudi utca felületét.