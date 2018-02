Brennbergbánya - az utak többsége járhatatlan, de a központi tér megszépül

A jó hír



Ki tartja rendben?

A hatalmas brennbergi térre színpadot, kerékpártárolót, tűzrakó helyet és szobrot telepítenek.

Brennbergbánya a Soproni-hegység igazi gyöngyszeme. Utcái nem a hagyományos képet mutatják; a szétszórt szerkezetű falu egy központi részből és több, kisebb-nagyobb távolságra álló épületcsoportból áll. Nem önálló település, közigazgatásilag Sopronhoz tartozik, a részönkormányzat igyekszik a helyiek érdekeit képviselni.Ennyi előzmény kell ahhoz, hogy értsük, milyen várakozással tekintettek a szerda estére meghirdetett lakossági fórum elé a helyiek.A kultúrház nagytermébe Fodor Tamás polgármester a jegyzővel és a hivatal osztályvezetőivel együtt a Fő tér felújításának jó hírével érkeztek. A brennbergiek megtudhatták, csodás helyen élnek, ahol a táji és épített környezet nagy érték és meg is kell őrizni. Sebestyén Tamás tervező a részleteket ismertette: lehozzák az Óbrennbergi útról és felújítják Szent Borbálának, a bányászok védőszentjének szobrát a központi térre, ahol építenek egy biciklitárolót a buszmegálló mellé és egy harminc négyzetméteres színpadot, és lesz egy tűzrakó hely is...A helyiek végighallgatták a tervezőt, de aztán kérdeztek: ki fogja ezt rendben tartani? Mi lesz, ha jönnek a quadosok, motorosok? Nem kellene inkább a szétesőben lévő posta problémáját megoldani, vagy biztonságosabbá tenni a faluba vezető utat? A biciklitárolót meg nem is a helyiek fogják használni...– Hogy két év múlva mi lesz, arra nem készültem – mondta a körzet képviselője, Táp Lászlóné, de a polgármester mentette a helyzetet: a főtér ugyanolyan közterület, mint a többi soproni, így a város megoldja majd a karbantartását. Problémát meg ő is tudna sorolni sokat. De most nem ezért jöttek. Két év előkészítő munka, rengeteg egyeztetés van a felújítási tervek mögött – ezt már egy helyi részönkormányzati képviselő tette hozzá, meg azt is, igazán örülni kell annak, hogy megszépül a hely.

A posta, az áram, az utak



És a ravatalozó

A brennbergbányaiak becsülettel igyekeztek örülni. Gyorsan túltették magukat azon is, hogy nem lehet egy városnak két Fő tere, s miután Sopronban már van egy, az övékét át kell nevezni. Javasolták is, hogy legyen akkor Szent Borbála tér. Udvariasan kérték még, hogy azért azt a hideg, vizes postát át kellene helyezni egy normális épületbe, s örültek, amikor megígérték, megvizsgálják a lehetőséget. Felvetették, hogy megoldást kellene találni az áramellátás, a telefon és az internetellátás problémáira, s hálásan hallgatták a hivatali osztályvezetők tájékoztatását a lehetőségekről. A végén azért halkan csak megjegyezte egy hölgy: a legtöbb utcában még szilárd burkolat sincs, térdig járnak a sárban... A megoldás az útépítő közösség alakítása lehet – jött a válasz –, vagyis álljanak össze a szomszédok, fizessék be a költségek felét és pályázzanak a másik felére az önkormányzatnál. Máshol is így megy ez...De ezek után sem mentek haza csalódottan a fórum résztvevői, a jó híreket ugyanis a végére tartogatták a szervezők: a temető méltatlan állapotban lévő ravatalozóját felújítja az állam, talán már az idén. A Roth-iskola pedig örökbe fogadta a sírkert öreg tölgyét, úgyhogy a több száz éves fa jövője biztos. Meg persze Brennbergbányáé is, a megújuló Szent Borbála térrel.