Borzalmasan gazos kerékpárutak - lassan Rambo-filmet forgathatnak Sopron környékén - fotók

1. Balf - Fertőrákos között, ez a környék legújabb kerékpárútja, ahol aszfaltos (sajnos sok helyen nem), ott sem örülhet a kerékpáros, rengeteg kő, kavics, homok az úton, főleg a kanyarokban balesetveszélyes.Gondozatlan, 1-2 méter magas gaz az út mellett, ahol 0,5-1 méter szélességben lenyírták, ott a levágott gaz egy része az úton, nagyon csúszós, a vágás mellett maradt az 1-2 méteres gaz. Pihenőhelyen hiányoznak a padok, gazos, gondozatlan. A rövid szakaszon 3 traktor is jött szembe (jogosan) a kerékpárúton, de motorossal ésquaddal is találkozni.2. Tómalom - Sopronkőhida közötti rövid szakasz a Sopron - Eisenstadt nemzetközi kerékpárút része (szégyene), melyen elvileg kétirányú kerékpár forgalom és gyalogos forgalom is történik. Akkora a gaz, hogy még kitérni sem lehet, meg kell állni, csak úgy lehet elengedni a másikat.De a város szinte összes kerékpárútján készülhetnek problémás fotók. Belógó faágak, oldalról belógó sövények, bokrok, gaz, kátyúk, hiányzó tábla. Jó lenne, ha az illetékesek az egyre növekvő kerékpárforgalom mellett, többet és hatásosabban foglalkoznának ezekkel a problémákkal. Hogy mennyire igaza van Olvasónknak, íme,bringás tudósítóiaz utóbbi napokból.