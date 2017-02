Borzalmas tragédia a 84-esen: egész úton száguldva előzött a halálhozó?

Vádolják a téti ámokfutót

Dr. Gál Katalintól megtudtuk: a győri ügyészség vádiratot nyújtott be egy téti férfivel szemben, aki alkoholt ivott a kisváros sportpályájánál, majd enyhe fokú ittassága miatt nem akart megállni a lámpával köröző rendőrnek tavaly nyáron. Méghozzá annyira nem akart, hogy inkább hirtelen a gázra lépett és a két rendőr felé rántotta a kormányt. Az egyik járőr – egy hölgy – előreugrott, a másik járőr hátra, az autós pedig elhajtott közöttük. Utánaeredtek és téti otthonából testi kényszer alkalmazásával állították elő. Az ügyészség vádolja ittas állapotban elkövetett járművezetéssel, közúti veszélyeztetéssel és hivatalos személy elleni erőszakkal. A kiszabható büntetés – a halmazati szabályokra tekintettel – 7 és fél évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyészség adatai szerint a helyszínről elmenekült autós már az ütközés előtt is így vezetett, pánikot keltve a 84-es főúton. Úgy tudjuk: ő tagadja., amelyben életét vesztette egy háromgyerekes nagycenki édesapa a 84-es főúton szombat délelőtt. S. Gy., aki a nyomozók gyanúja szerint felelős a történtekért, elmenekült a helyszínről – ez is indokául szolgált annak, hogy előzetes letartóztatásba helyezze a bíróság. A győri járási és nyomozó ügyészség indítványára tegnap a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmazták az egyébként 64 éves férfivel szemben, ami közlekedési bűncselekményeknél nem gyakori.Ebben az esetben viszont az ügyészség részben a szökéstől és elrejtőzéstől tart, mivel a férfi nem él életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén, az ingatlanja árverezés alatt áll. Állandó lakhelye Svájc, ahová visszatérhetne, szombati elmenekülésével pedig mindent elkövetett azért, hogy a bíróság ne bízzon az együttműködő készségében.Mint megírtuk: a magyar autóvezető végigelőzött egy kocsisort Kópháza és Nagycenk között, közben szembetalálta magát a 47 éves nagycenki családapával, aki jobbra rántotta a Suzuki kormányát. Valószínűleg vissza akart jutni a padkáról, de megcsúszott, keresztbe fordult és így ütközött össze egy Opellel. Utóbbi a tetejére fordult, ám vezetője – egy 56 éves osztrák hölgy – könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. A kettészakadt Suzukiban ült vezető a mentőhelikopterben meghalt. Három gyerek maradt árván.Az ámokfutó továbbhajtott Nagycenk felé, ott Fertőszentmiklósnak ment, ám végül saját fékevesztettsége miatt sodródott árokba ő is, s a 85-ös főúton elfogták. Akit elvittek, ma is tagadja, hogy ő az okozó, dr. Máté Kinga bírósági szóvivő közölte: S. Gy. védőjével fellebbezett az előzetes letartóztatás ellen.Az indítvány másik indoka a bűnismétlés veszélye, mivel a begyűjtött tanúvallomásokból kiderült, hogy ez a halálos előzés nem egy pillanatnyi döntés következménye volt. Útja során többször is csinált hasonló manővert, többen rémülten villantottak rá, hogy vegye már észre: életveszélyesen hajt. Sajnos a sors igazolta őket.Volt ezek után egy harmadik ok is az előzetes letartóztatásra: a Svájcban élő férfival szemben más eljárás is folyik testi épség elleni bűntett miatt.Jelenleg halált okozó közúti veszélyeztetés és segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével gyanúsítják, utóbbinál minősítő körülmény, hogy a helyzetet maga idézte elő. A cselekményt 5-től 10 évig terjedő büntetéssel sújthatják.