Börtöntanévzáró Sopronkőhidán: 15-en kiváló eredménnyel végeztek

Kiss András fogvatartott villanyszerelő lett, kitűnő eredménnyel.

Százharmincnégyen kaptak bizonyítványt a sopronkőhidai börtön tanévzáróján, hatvanhatan még az első évük pecsétes papírját, hatvannyolcan viszont már OKJ-s szakmunkás-bizonyítványukat tehették zsebre. Tizenöten kiváló eredménnyel végeztek, ők személyesen a parancsnoktól és a partnerintézmények igazgatóitól vehették át okirataikat igazán ünnepélyes ceremónián; Himnusszal, kézfogásokkal, beszédekkel...– Idebent kicsit lelassul az ember, ezért az első hetekben nehezebb volt újra a padba ülni, de aztán belejöttem – emlékezett vissza a kezdetekre Kiss András fogvatartott. Villanyszerelőnek tanult, bár szabad életében érettségizett, egészségügyi és kereskedelmi végzettsége is van, úgy gondolja, most kapott egy jó lehetőséget.– Ezzel a szakmával el tudok majd helyezkedni, lehetek vállalkozó is, a saját magam ura. Vissza akarok térni a társadalomba és meg akarom állni a helyem – mondja eltökélten Kiss András, egyike a kitűnőknek.– Olyan szakmák elsajátítására adunk lehetőséget, amikkel a munkaerőpiacon valóban el tudnak majd helyezkedni, ezzel az intézmény is teljesíti a küldetését, olyan tudást adunk a kezükbe, amivel megállják majd a helyüket – fogalmazott Soczó László bv. ezredes, az intézet parancsnoka, megköszönve mindenkinek a munkáját.A sajátos szakképzés 2015-ben indult Sopronkőhidán, a Soproni Szakképzési Centrum intézményeivel közösen. Bokor Ákos, a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, jó partnereket találtak; pedagógusokat és cégeket, akik behozták a rácsok mögé a tudást, az eszközöket, a gépeket. Hogy mennyire fontos a fogvatartottaknak ez a lehetőség, az kiderült abból is, amit az egyik végzett szakács, Gyulai Gusztáv megfogalmazott: a börtöndiákság most szomorú, mert kitört a vakáció, számukra ezzel szürkébbek lettek a hétköznapok...