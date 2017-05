Bonsai és suiseki kiállítás Sopronban - fotók

Két helyszínen, a Liszt központ emeleti kiállítóterében és a Munkácsy-teremben kaptak helyet a növénykülönlegességek.A Munkácsy-teremben magyar, olasz, lengyel és szlovák mesterek díjnyertes bonsai fáit helyezték el, a kiállítást a kevésbé ismert suiseki művészet egészítette ki. A suiseki nem más, mint a kő művészete: az elnevezés a természetben megtalálható hegyek ábrázolására utal, a köveket ugyanis csiszolással kicsinyített hegyformákra alakítják.Az elsötétített Munkácsy-teremben Európában egyedülálló módon, különleges megvilágítással mutathattuk be a bonsai fákat. A látogatók szavazhattak is az általuk legszebbnek ítélt növényre. Összesen 1822 szavazatot adtak le, a legtöbbet a pécsi Burschl József tiszafája kapta 133 vokssal. – mondta el Békés Péter szervező, a Soproni Bonsai Egyesület tagja.A Liszt központ Petőfi-termében a három nap alatt olasz, magyar, lengyel és szlovák bonsai művészek tartottak alakítási bemutatókat, szemléltetve, hogy hogyan válik a növény az értő kezek által igazi mesterművé. Szombaton pedig harcművészeti bemutatókat és nyílt edzéseket láthattak az érdeklődők a Liszt-teremben, melyeken 6 harcművészeti stílussal lehetett megismerkedni.A kiállítást második alkalommal rendezték meg Sopronban: először 2014-ben adott otthont a Liszt központ a különleges növényeknek és bemutatóknak. Az idei rendezvényre közel 2500-an látogattak el, köztük iskolás csoportok is.