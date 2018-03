Böjte atya rendhagyó szülői értekezlete Sopronban

Böjte atya szerint az érzelmek kimutatásával, szerető és játékos felnőttek mellett növekedhetnek egészséges gyermekek. Fotó: Magasi

– Isten válasza az imákra a gyermek. S hogy mi rejlik abban a kicsiben; egy új József Attila, Bartók Béla vagy Ronaldo? A felnőttek tudása kell ahhoz, hogy ez kiderüljön, s a képességeit kibonthassa. Nem egyformák a gyermekek, ezért meg kell adni a szabadságukat, hogy megtalálják a saját útjukat. Ám mindenekelőtt szeretni kell őket és bízni bennük – mondta többek között Böjte atya a soproni orsolyita iskolában tartott nyilvános előadásán. Több mint kétezer kisgyerekről gondoskodik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, így Böjte Csaba saját tapasztalatai és élményei alapján adhatott tanácsokat. Megindító és megmosolyogtató történetei mind a családi biztonság és szeretet fontosságát hangsúlyozták.– Sok érzelmi analfabéta él köztünk, márpedig nevelni csak úgy lehet, ha kimutatjuk az érzelmeinket. Legyen böjti ígéret, hogy többet és jobban szeretek, együtt kacagok az enyéimmel – tanácsolta a ferences szerzetes.A dévai alapítvány elnöke több szentmisét is tartott a régióban, s mindenhol adományokkal is segítették őt és „gyermekeit". A soproni Szent Márton Ház és a Karitász az elmúlt hetekben tartott adománygyűjtő akciójának egy részét is nekik ajánlották. A két karitatív szervezet százkét banánosládányi tartós élelmiszert, öt láda mosószert és kétládányi tisztálkodószert gyűjtött az akcióban részt vevő közel 80 önkéntessel. Százhetvennyolc rászoruló soproni család, ötvenkét hajléktalan és hetvenhat idős, beteg, magányos ember részesült az adományokból, s közel egytonnányi ajándékot juttattak Böjte atya alapítványának is.