Bohumil Hrabal-emléktáblát avattak a soproni sörgyár falánál - fotók

Az író végakaratának megfelelően készült az egyik márványlap; Hrabal ugyanis azt kívánta, a rá emlékező tábla olyan magasságban legyen, hogy azt a kutyák is "megtisztelhessék". Az emberi tisztelet ugyanakkor egy másik, nagyobb táblát magasra tett, ezen olvasható az az idézet is, ami a Táncórák idősebbeknek és haladóknak című novellájából származik, s amelyben a soproni sörgyárról is szó van.Az emléktáblát Ivanics Ferenc és Gebri Anna avatták fel. Ezt követően is stílusosan folytatódott a program: a sörgyár történetét feldolgozó könyvről szerzője mesélt, miközben az érdeklődők a Heineken jóvoltából sörözhettek, majd megtekintették a Sörgyári capriccio című Hrabal-klasszikust.