Bognár Csaba vállalkozó érdemelte ki az Ifj. Flandorffer Ignác-díjat

Bognár Csaba karitatív szellemiségéről is híres. Fotó: Magasi

Bognár Csaba vállalkozó Sopron ismert és elismert lokálpatrióta személyisége. Eredményekben bővelkedő munkásságával, tevékenységével érdemelte ki az Ifj. Flandorffer Ignác-díjat, amit a város gazdasági életében, fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló eredményeket elérő magánszemély kaphat meg. Bognár Csaba ezen túlmenően híres karitatív szellemiségéről is: üzleti vállalkozásainak hozamából rendszeres és nagy értékű támogatást nyújt a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonának, valamint a soproni kórháznak is. Önzetlenség, jóindulat és közvetlenség jellemzi egész lényét.– A díj névadójának életútja, erkölcsi példamutatása olyan magasra teszi a mércét, hogy azt megközelíteni is di- csőség. A legtöbb, amit elmondhatok magamról, hogy öröm számomra a munka, legyen az cégalapítás vagy hólapátolás, vállalkozásfejlesztés vagy energetikai partnerségi együttműködés – nyilatkozta Bognár Csaba, akinek életében soha nem jutott idő szabadságra. Mégis megadta számára a sors, hogy üzleti útjain eljutott Európa sok országába és az Egyesült Államokba. A kitüntetett egyik maradandó alkotása a Déli pályaudvarral szemközti terület rendbetétele, a Bánfalvi út elején az igényes kereskedelmi és szolgáltatói negyed kialakítása. Ott kapott helyet az új turisztikai látványosság, a kisvasúttal rendelkező, régi Sopron vármegye jellegzetes építményeinek makettparkja is, amelynek híre külföldre is eljutott már.

– Sorsunkat nem tudhatjuk előre, de múltunkat, történelmi nagyjaink nehéz, mégis remekbe szabott életét igenis ismernünk kell. Mi a Déli pályaudvarral szemközt építkeztünk, néhány tíz méterre attól a szent helytől, ahol Széchenyi Istvánt, koporsójában a vonatról levéve, a hátukon vitték hívei Nagycenkig, hogy a szekér ne rázhassa holtában. Széchenyi István életműve ma is iránytű lehet mindannyiunk számára – zárta Bognár Csaba, aki 2018-ban nyugdíjba vonul, hogy szenvedélyének, a festészetnek és a szobrászatnak hódoljon.