Biztonságosabbá válik a vasúti közlekedés a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonalon

A GYSEV Zrt. az elmúlt években több, jelentős beruházást végzett el a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon: lezajlott a pálya rekonstrukciója, a hiányzó szakaszokat villamosította a vasúttársaság, nagyszámú P+R, ill. B+R parkoló épült és megvalósult az intermodális csomópont kiépítése Körmenden. Az említett fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen nőtt a vasútvonalon utazók száma 2011 óta.A vasútvonal teljes körű korszerűsítéséhez Európai Unió átjárhatósági előírásainak megfelelően szükséges az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS L2) telepítése is. A GYSEV Zrt. ezért pályázott és nyert erre a célra uniós forrásokat.Az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer biztonságosabbá teszi a vasúti közlekedést: a biztosítóberendezésekből kapott információkat feldolgozza és tárolja az adott vasúti pályaszakaszra vonatokozó adatokat. A közlekedő vonatok sebességét folyamatosan ellenőrzi a rendszer. Abban az esetben, ha a vonat sebessége magasabb a megengedettnél, beavatkozik és csökkenti azt, sőt, veszélyhelyzet esetén akár meg is állítja az adott szerelvényt.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

Az ETCS L2 rendszer kiépítésével lehetővé válik a Sopron – Szombathely – Szentgotthárd vonalon közlekedő vonatok folyamatos rádiós felügyelete. Rendkívüli helyzet, baleset, előre nem látott időjárási körülmény, pályahiba esetén lehetőség van a vonat sebességének csökkentésére. Így a legkülönbözőbb forgalmi, üzemi helyzetekben is garantálható a közlekedés biztonsága.„A GYSEV Zrt. egyik legfontosabb stratégiai célja, hogy a lehető legbiztonságosabb vasúti közlekedést biztosítsuk vonalhálózatunkon. Az elmúlt években nagyszabású közlekedésbiztonsági fejlesztéseket hajtottunk végre, most pedig folytatjuk a megkezdett munkát: az ETCS L2 rendszer kiépítésével a legváratlanabb helyzetekre is azonnal tudunk reagálni, így a vasúti közlekedés biztonsága tovább javul vonalhálózatunkon" – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A kivitelezés során megvalósul az ETCS központi egységének (ún. RBC) tervezése, telepítése, ehhez 10 db. elektronikus biztosítóberendezéssel felszerelt állomást és 55 darab vonali, önműködő, útátjáró fedező berendezést illesztenek a rendszerhez.



Korszerűsítik az átviteli utakat, valamint bővítik az informatikai kapacitást. A 110 km hosszú vasútvonal mentén helymeghatározó és kommunikációt biztosító pályamenti elemeket telepítenek.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertese a Thales Austria GmbH és a Thales RSS Kft., mint közös ajánlattevő. A projekt teljes költsége 10 milliárd forint, amely 100 százalékban az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósul meg. A megvalósítás a tervek szerint 2020 végére fejeződik be