Bezár a Heineken gyára Martfűn - Sopronba jöhetnek a munkások

Gebri Anna, a Heineken Hungária Zrt. vállalati kapcsolatok menedzsere az MTI-t közleményben arról tájékoztatta, hogyígy a közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően megnőtt gyártókapacitást már a helyi raktári bázis is ki tudja szolgálni.a gyártás rugalmasságának biztosítása és energiatakarékossági szempontok is indokolják - közölte. A Heineken Hungária korábban, hatmillió eurós befektetéssel, sikeresen szervezte egy centrumba a teljes hazai sörgyártását. Ezt követi most a logisztikai bázis központosítása a Sopronban működő gyár közelében - olvasható a közleményben.

A vállalat számít minden egyes munkavállalójának szakmai tapasztalatára és munkájára, ezért az a 16 munkavállaló, akik eddig a cég martfűi logisztikai telephelyén dolgoztak, nemcsak lehetőséget, de támogatást is kapnak, hogy - amennyiben kívánják - a soproni telephelyen folytassák munkájukat

- tájékoztattak.A Heineken Hungária feladatának tekinti azt is, hogy a sörgyár korábbi területe Martfű és a térség számára a lehető legjobban hasznosuljon, ezért fordult a Nemzeti Befektetési Ügynökséghez, amely kész együttműködni, így hamarosan megkezdődnek az egyeztetések- olvasható a közleményben.Papp Antal, Martfű (független) polgármestere az MTI-nek elmondta: tájékoztatták a gyár végleges, december 31-i, megszűnéséről. Hozzátette, hogy emiatt a város a jövőben körülbelül százmillió forint iparűzési adóbevételtől esik el.A nyilvános cégadatok szerint a Heineken Hungária Zrt. értékesítésének nettó árbevétele 2017-ben 53 milliárd 875 millió forint volt, 2016-ban 52 milliárd 368 millió forint. Az árbevétel túlnyomó része belföldi értékesítésből származik. A cég adózott eredménye 2017-ben csaknem 170 millió forint volt, míg 2016-ban 400 millió forint veszteséget ért el a társaság.