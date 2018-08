Bemutatjuk a Soproni Egyetem új kancellárját

Skala János a Soproni Egyetem új kancellárja.

Skala János, a GYSEV Cégcsoport stratégiai igazgatója 2018 augusztus elsejétől tölti be az egyetem működtetéséért felelős vezetői tisztséget. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint az új kancellár 2021 júliusáig látja el feladatát.Skala János sokéves nagyvállalati felsővezetői tapasztalattal érkezik a Soproni Egyetem kancellári pozíciójába: 2012-től a GYSEV Zrt. vezérigazgató-helyettesi, 2013-tól egyben a GYSEV CARGO Zrt. vezérigazgatói teendőit látta el, 2017-től pedig a teljes cégcsoport stratégiai igazgatójaként felel a stratégiai irányvonalak meghatározásáért és a megvalósítás koordinálásáért. Szakmai pályafutása során több ponton is szoros kapcsolatban állt a Soproni Egyetem karaival, a cégcsoport és az intézmény hatékony együttműködésének köszönhetően duális képzéseket indítottak, gyakornoki programokat és ösztöndíjrendszert alakítottak ki.Skala János felsővezetői teendői mellett évek óta aktív szerepet vállal a helyi közösség életében is: felügyelőbizottsági elnöke a Soproni Városszépítő Egyesületnek, elnöke az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, és a Soproni Polgári Lövész Egyesületnek (SPLE). 2016-ban közreműködésével valósult meg az Egyetem, a SPLE és Sopron városa közötti stratégiai megállapodás, amelyet az egyetemi és városi sportélet fejlesztése, a sportlövészet népszerűsítése érdekében kötöttek egymással a felek.Skala János augusztustól az egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodási, műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési területeiért felelős vezetőjeként végzi feladatait.Az új kancellár szerint a kor sikeres egyetemének a versenyképes piaci nagyvállalati működési elveket kell követnie. Piacgazdasági körülmények között az egyetem alapmissziója, azaz a tudományos értékteremtés csak stabil és professzionális háttértámogatás mellett tud megvalósulni, mindez pedig akkor tud rugalmasan működni, ha a folyamatok megfelelően definiáltak és azok elosztása a megfelelő kompetenciaszintek alapján történik meg – mondta Skala János, aki a napokban veheti át három évre szóló kancellári kinevezését.