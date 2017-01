Bekeményít az önkormányzat Sopronban: bilincs a kerékre a tilosban parkolónak

A tilosban parkolóknak mostantól komolyabb szankcióval kell számolniuk.

Egyre nehezebb szabad parkolóhelyet találni Sopron közterületein, ezért is bosszantó, ha valaki szabálytalanul, esetleg hosszú időre is hátrahagyja autóját – mások kárára. Ellenük akar fellépni az önkormányzat azzal, hogy határozottabban intézkedik a tilosban parkolókkal szemben.Újra bevezetik a kerékbilincset, a decemberi közgyűlés ennek technikai megoldásával bízta meg a Sopron Holding Zrt.-t.Huszonnégy órás diszpécserszolgálat fogja biztosítani a hátteret ahhoz, hogy a megbilincselt autók őrzése, nyilvántartása és visszaszolgáltatása zavartalan legyen. Az eszközt a közterület-felügyelők helyezhetik majd fel a járművekre, miután videóval is dokumentálták a szabálytalan parkolást. Az intézkedők hozzáférnek a közlekedési nyilvántartáshoz, így ha a kocsi vagy motor szerepel benne, a tulajdonos kaphat egy SMS-t, hogy tizenöt percen belül bilincs kerül a kerekére.Ha negyedórán belül a helyszínre ér, megússza a bilincset – a büntetést nyilván nem. A bilincsbe vert kerék nem forog, ha valaki így akarna elhajtani, a saját járművét tenné tönkre. Erről tájékoztató matricát is ragasztanak a kocsira, ahogy mindazokat az információkat is tartalmazza majd a hátrahagyott tájékoztatás, hogy lehet feloldást szerezni a béklyóból.Természetesen úgy, ha a büntetést befizetik, az erről szóló dokumentumot pedig bemutatják. Ha ez megtörtént, a holdingnak két órán belül le kell szerelnie a bilincset.Három hónap után a járművet nyilvános árverésen értékesítik – persze csak akkor, ha addig a gazdája nem jelentkezik.

A kerékbilincs felhelyezésének költségeit egyébként az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendelete szabályozza. Ezek szerint ha a település lakosságszáma tízezer és 200 ezer között van, ez 17.250 forint, ennyit kell a büntetés mellé pluszban fizetni.Az önkormányzat és a holding között köttetett szolgáltatási szerződésből eredő feladatok részletein még dolgoznak a szakemberek, de a 2017-es költségvetés már tartalmazni fogja a kerékbilincs alkalmazásának pénzügyi fedezetét.