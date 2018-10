Beethoven jazzel nézett be Eszterházára

Sárik Péter Trió: a művek hallatán bebizonyosodott, jó barátságban vannak Beethovennel. Fotó: Magasi

Beethoven szimfóniáinak és zongoraszonátáinak jazzbe átfogalmazott megszólaltatójaként Sárik Péter így nyilatkozott: – Mint minden újragondolásnál, itt is nagyon fontosnak tartottuk megőrizni a szerzemények eredeti üzenetét és hangulatát. Emellett nagyszerű játék ez, és többször bebizonyosodott, hogy az igazán nagy művek nemcsak az idő próbáját állják ki, hanem mai környezetbe kerülve újjászületnek és olyan hatást keltenek, mintha most írták volna őket.Az Eszterháza Meets Jazz őszi koncertek következő koncertjén Borbély Mihály és barátai klasszikus számok feldolgozásait adják elő, továbbá saját kompozíciókat is hallhatunk tőlük „stílushatárok nélkül" október 26-án, pénteken 19 órakor.