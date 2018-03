Bécsi szigor a kölcsönbringák terén

Fotó: Copyright: Christian Houdek/PID

A kölcsönzőcégeknek megadott határidőn belül el kell szállítaniuk a meghibásodott, vagy rossz helyen leállított kerékpárokat, különben akár 700 euró bírság is kiszabható rájuk. Az új rendelet olyan cégekre vonatkozik, amelyek fix dokkoló állomás nélküli kerékpárokat üzemeltetnek. A szabályozás két hónap múlva lép életbe.Az utóbbi hónapokban elharapózott a kölcsönbringa-probléma Bécsben. Egyre több panasz érkezett rossz helyen leállított vagy meghibásodott kerékpárokra, melyeket az üzemeltetők nem szállítottak el időben. Hogy az idei bringaszezonban már ne heverjenek szanaszét a dokkoló állomás nélkül kölcsönzött biciklik, Bécs város egy szigorú rendeletben szabályozza ezek üzemeltetését. A kerékpárkölcsönző cég hétköznapokon 6 és 18 óra között például a bejelentést követően négy órán belül köteles elszállítani a meghibásodott, valahova ledobott bicikliket. Hétvégén pedig 12 óra a türelmi idő. Az új szabályozás szerint Bécs zöldfelületein eleve nem szabad letenni a bringákat, kivéve, ha azokat az erre kijelölt tárolókba, vagy a városszerte kihelyezett mobil kerékpártárolókba teszik. Olyan útszakaszon vagy járdán sem szabad őket leállítani, ahol akadályozzák a forgalmat. Amennyiben az üzemeltető cégek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, akkor akár 700 eurós bírságot is kiszabhatnak rájuk.Új szabályok vonatkoznak a kölcsönző cégekre is, akiknek mostantól bécsi székhellyel kell rendelkezniük. A cégek maximum 1.500 kerékpárt üzemeltethetnek, melyeket egyenként akkreditáltatniuk kell. A bicikliket sorszámozzák és a cég ügyfélszolgálati telefonszámát is könnyen látható helyen kell feltüntetni rajtuk. A rendelet két hónap múlva lép érvénybe.