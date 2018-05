Bécsi nyár: minden hónapra egy fesztivál

Wir sind Wien - Csónakkoncert © Helmut Prochart

Nagy lesz a nyüzsgés Bécs egyik legkedveltebb pihenő- és kirándulóhelyén, a Duna-csatorna mentén május 31. és június 3. között. Évente mintegy 30 ezer látogatót vonz ugyanis a, amelynek keretében 15 helyszínen várják az érdeklődőket élő koncertekkel, tánc-workshoppal, kirakodóvásárral, sportolási lehetőségekkel és finom falatokkal. Színpadra áll például a Schönheitsfehler, akik az osztrák hip-hop úttörőjének számítanak, és csak nagyon ritkán hallhatók élőben. A Donaukanaltreiben másik nagy fellépője a németországi Leoniden lesz, akik indie-rockot játszanak. A rendezvényre a belépés ingyenes. ( www.donaukanaltreiben.at Tizedik éve rendezik meg a, a bécsi kerületek fesztiválját, június 1-23. között minden napra jut egy városrész, a 23 bécsi kerület egymásnak adja majd a stafétát.. A visszatérő programok mellett – ilyen például a híres csónakkoncert az Öreg Dunán vagy a foghíjtelek-koncertek – minden kerület készül valami rá jellemző programmal is. A 2. kerületben például különböző generációk tagjaiból álló főzőpárosok állnak a tűzhely mellé, a 3. kerületben pedig négyszáz tő dísz- és haszonnövény felhasználásával készített labirintusban bolyonghatnak az útvesztők szerelmesei. Néhány program kerületről kerületre turnézik. Ilyen az Open Piano - egy fehér zongora, amit bárki megszólaltathat, az instagram-posztokhoz és szelfikhez tökéletes Bécs-hátteret és profi felszerelést kínáló Pop-up Fotóstúdió, valamint a diverCityLab "Tent Sweet Tent" projektje, amelynek keretében arra ösztönzik az arra járókat, hogy történetekkel, játékokkal, beszélgetésekkel és emlékeik megosztásával varázsolják meghitt otthonná a közterületeken felállított sátorvárost. ( www.wirsindwien.com Bécs áll a középpontjában anak, amelyet 2018. június 22-24. között rendeznek meg. Az ingyenes rendezvényen mintegy 200 osztrák és nemzetközi együttes lép színpadra, a nagy nevek azonban elsősorban Ausztriából, azon belül is főként Bécsből érkeznek majd. Az austro-popot képviseli például a Wanda és a Pizzera & Jaus, akik a nagyszínpadon lesznek hallhatók, az FM4 Rádió színpadát pedig a bécsi zenei élet aktuális húzónevei, Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien és Ernst Molden uralják. A slágersziget sztárjai a Die Wilden Kaiser, Nathan Trent és a Die Jungen Zillertaler lesznek. De nemcsak a zenében, a gasztronómiai kínálatban is a regionalitáson lesz a hangsúly az idei Duna-sziget Fesztiválon. ( www.donauinselfest.at Nem hiányozhat az osztrák főváros nyári programkínálatából asem, amely 2018. június 30-án veszi kezdetét és egészen szeptember 2-ig tart. Az idei év újítása, hogy péntekenként, 17 órai kezdettel a jövő klasszikus zene rajongóit várják a Rathausparkba, egy külön gyerekopera-fesztiválra.A "nagyok" eközben Leonard Bernstein 100. születésnapjáról, a bossa nova 60. jubileumáról és Falco halálának 20. évfordulójáról emlékezhetnek meg a filmfesztivál programja keretében. De nem kell otthon maradniuk a pop és a musicalek kedvelőinek sem: ők Norah Jones, Alica Keys és a Die Fantastischen Vier koncertjét és a Miss Saigon 25. jubileumi előadását élhetik át újra a bécsi Városháza előtt felállított óriási kivetítőn. A dzsessz-rajongókat pedig Maja Jaku, Roxy Stern és HER élő fellépése várja. ( www.filmfestivalrathausplatz.at Tánc és performansz határait feszegetik azidei produkciói, amelyeknek Bécs legnagyobb előadóházai és egyedülálló építészeti adottságokkal rendelkező kiállítótermei adnak otthont 2018. július 12. és augusztus 12. között. A táncfesztivál programjában olyan nagy nevek szerepelnek mint Anne Teresa De Keersmaeker és a Rosas, Francois Chaignaud és Nino Laisné, Dave St. Pierre, Simon Mayer, Choy Ka Fai és Trajal Harrell. Egy kevésbé ismert, de semmivel sem jelentéktelenebb táncművészre, Valeska Gertre emlékezik ugyanakkor a Berlinben élő magyar koreográfus, Eszter Salamon, valamint Julie Flierl a Mumokban megtartott produkciójukban. (www.impulstanz.com Július 26-29. között rendezik meg az osztrák zenei élet egyik hagyományos fesztiváljának számító, ahol mintegy hatvan együttes lép színpadra. A nagy nevek közül már biztosan ott lesz a Naked Lunch, Mavi Phoenix, a Dives, a Kreisky és a bécsi hip-hop banda, a Kreiml & Samurai. Az új felfedezések közé tartozik Alicia Edelweiss, Felix Kramer és AliceD. Először lép fel a Popfesten az elektronikus zenéjével turnézó Jung An Tagen és a pop-fénylény, Farce. ( www.popfest.at Rainhard Fendrich lesz a sztárfellépője afesztiválnak, amely számos osztrák együttesnek és zenésznek jelentette az ugródeszkát az ismertségbe. Az Alberni Kikötőben 2006 óta megrendezett fesztivál célja ugyanis, hogy "Ki a próbateremből – fel a színpadra!" mottóval bemutatkozási lehetőséget teremtsen tehetséges osztrák zenészeknek. A Hafen Open Airt 2018. augusztus 17-18. között rendezik meg – amennyiben sikeres lesz a közösségi finanszírozási akció. Egyik kurátorának hirtelen betegsége és halála miatt ugyanis bizonytalanná vált a fesztivál jövője. ( www.hafenopenair.at