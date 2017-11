Bécs zölden készül az ünnepekre

A karácsonyi nagybevásárlás időszaka is telhet a fenntarthatóság jegyében. Bécs többféle lehetőséget is kínál, hogy a karácsony ne csak a szeretet, de az adakozás és a környezettudatosság ünnepe is legyen.





Kisbútor, sportfelszerelés, játékok, ruhaneműk vagy műszaki cikkek: az MA 48-Tandler vásárban található ajándéktárgyak mindegyikének külön története van. Itt találhatnak ugyanis új gazdára azok a használt, de jó állapotban lévő tárgyak, amelyek eddig csak a padláson porosodtak, vagy amelyeket valaki már kiselejtezett és a szeméttelepen külön erre a célra fenttartott helyen adott le. Így a különleges vásárban különböző karácsonyi kellékek – műfenyők, terítők, cd-k, karácsonyfadíszek, ünnepi edények – közül is válogathatnak a környezettudatos érdeklődők. Fotó: MA 48 A Bécsi Köztisztasági Vállalat, az MA 48 zsibvásárán például másodkézből vásárolhatunk különleges ajándékokat, a „Fair Teiler" ételmegosztó közösségi hűtők segítségével pedig akár a karácsonyi libasültet is megoszthatjuk a rászorulókkal.Kisbútor, sportfelszerelés, játékok, ruhaneműk vagy műszaki cikkek: az MA 48-Tandler vásárban található ajándéktárgyak mindegyikének külön története van. Itt találhatnak ugyanis új gazdára azok a használt, de jó állapotban lévő tárgyak, amelyek eddig csak a padláson porosodtak, vagy amelyeket valaki már kiselejtezett és a szeméttelepen külön erre a célra fenttartott helyen adott le. Így a különleges vásárban különböző karácsonyi kellékek – műfenyők, terítők, cd-k, karácsonyfadíszek, ünnepi edények – közül is válogathatnak a környezettudatos érdeklődők. A környezettudatos ajándéknak a csomagolása sem lehet pazarló, ezért ezeket nem hagyományos díszpapírba csomagolják, hanem a háromféle méretben és különböző karácsonyi mintával ellátott karácsonyi zsákban (Wiener Weihnachtssack)) helyezik el, amely többször, akár éveken át is felhaszálható. Az MA48-Tandler a bevételével olyan jótékonysági tevékenységeket segít, mint például a fogyatékossággal élők foglalkoztatása vagy a menekültek és bevándorlók beilleszkedése. A különleges régiségeket rejtő vásár Bécs 5. kerületében, a Siebenbrunnenfeldgasse 3. szám alatt található és szerdától szombatig, 10 és 18 óra között tart nyitva.



A zöld ajándékozás mellett az ünnepi asztalon megmaradt ételeket sem kell rögtön a szemétbe dobni. Az osztrák fővárosban már 32 helyen található ételmegosztó közösségi hűtő, ahova a megmaradt karácsonyi libasültet, fánkokat és kekszeket el lehet helyezni. Az úgy nevezett "Fair Teiler"-ekből pedig bárki kiveheti az ételt, ha szüksége van rá. A "Foodsharing" projekthez a helyi lakosok mellett mostanra már vállalkozások is csatlakoztak, akik olyan árucikkeket tesznek a hűtőkbe, melyek lejárati dátuma vészesen közeleg, így már nehezebben eladhatóak. A hűtők többek között kisboltoknál, kávézóknál és közterületeken találhatók, nemrégiben pedig kihelyezték az első 24-órán át elérhető közösségi hűtőt is a St.-Elisabeth-Platzon.