Bécs szigorítja a kutyatartási szabályokat

A veszélyes kutyák listáján szereplő ebeknél például kötelező lesz a szájkosár használata, gazdáiknak pedig nehezebb lesz a kutyajogsi megszerzése és rájuk is érvényes lesz a közlekedésben hatályos 0,5 ezrelékes alkohol határérték. Minimum 100 és 1.000 euró közötti bírságot kell fizetnie annak, aki megszegi a szabályokat.Szeptember elején tragikus baleset történt Bécs egyik parkjában: egy rottweiler rátámadt egy 17 hónapos kisfiúra, aki olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy több hetes küzdelem után a kórházban meghalt. Alig egy hónappal a tragikus kimenetelű kutyatámadás után Bécs egy új, az eddiginél is szigorúbb kutyatartási rendelettel reagált a történtekre. Ulli Sima, Bécs város környezetvédelmi tanácsnoka a rendelettervezetet bemutató szerdai sajtótájékoztatón mély együttérzését fejezte ki a történtekkel kapcsolatban és hangsúlyozta, hogy mindent megtesz azért, hogy a város polgárait és főként a gyerekeket megvédje a hasonló támadásoktól. A bécsi rendőrséggel közösen még szigorúbb szabályokat dolgoztak ki a városlakók védelmében.A veszélyes kutyák listáján feltüntetett ebeknél mostantól kötelező lesz a szájkosár és a póráz használata. Csakis a kutyasétáltatásra kijelölt területeken lehet mellőzni a pórázt, a szájkosarat pedig csak a kerítéssel körülhatárolt kutyafuttatókban szabad majd levenni. 200 eurós büntetésre számíthat, aki a kötelező szájkosárhasználat ellen vét, ráadásul kötelezik egy hat órás tréningen való részvételre is, melyet egy hivatalos kutyakiképzőnél kell elvégezni. Azoknak a gazdiknak, akik a kötelező pórázhasználatot nem tartják be100 eurós bírságot kell majd fizetniük.Mivel a rottweiler gazdája erősen ittas állapotban volt a támadás pillanatában, ezért a rendelettervezet egyik pontja erre is kitér: a veszélyes ebek listáján szereplő kutyák gazdáira is kiterjesztik a kutyasétáltatás idejére a közlekedésben hatályos 0,5 ezrelékes alkohol határértéket. Az előírást megsértő kutyatartókat minimum 1.000 eurós bírsággal sújtják.A veszélyes ebek listáján szeplő kutyák gazdáinak 2010 óta kutyajogosítványt kell szerezniük. A kutyajogsi egy elméleti és egy gyakorlati vizsgából áll, ahol a gazdiknak bizonyítaniuk kell, hogy kézben tudják tartani a kutyájukat olyan hétköznapi helyzetekben is, amikor kedvencük az utcán egy gyerekkel vagy biciklissel találkozik. Mostantól ezt a vizsgát is nehezíteni fogják, a kutyajogsit pedig két évente meg kell majd újítani.Az új szabályok még idén életbe léphetnek, a bécsi közgyűlés 2018. október 25-én szavaz róluk