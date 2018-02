Bécs a legtisztább városok között

Fotó - Copyright: WasteWatcher © Felicitas Matern

Az elmúlt tíz évben az osztrák főváros köztisztasága a szigorú ellenőrzéseknek és a tavaly érvénybe lépett bécsi köztisztasági törvénynek köszönhetően igazi nemzetközi példává vált.2008 februárjában alapították meg Bécsben az úgynevezett "szemétrendőrséget", a WasteWatcher-t, melynek köszönhetően drasztikusan csökkent a szemetelési kedv az osztrák fővárosban. Jelenleg 50 főállású felügyelő dolgozik a WasteWatcher kötelékében Bécsben, akiknek a legfőbb feladata a közterületek, közparkok tisztaságának folyamatos felügyelete, a városlakók figyelmeztetése illetve bírság kiszabása szemetelés esetén.

A köztisztasági rend tudatos fenntartásához azonban számos egyéb intézkedés is hozzásegítette a bécsieket. A már használatra alkalmatlan eszközöket, tárgyakat a városlakók például ingyenesen helyezhetik el a város több pontján az erre a célra kialakított szeméttelepeken, az MA 48-Tandler-Boxoknál pedig leselejtezett, de jó minőségű berendezési tárgyakat és kiválóan működő elektronikai eszközöket adhatnak le, melyeket az ott dolgozók különböző karitatív szervezetekhez juttatnak el. Ennek köszönhetően az elmúlt tíz évben 60 %-kal csökkent az illegális szemétlerakás, továbbá 58 %-kal a lomhulladékok elhelyezése a városban. A város vezetésének a legnagyobb problémát az illegális szemétlerakás mellett a négylábúak ürülékének eltávolítása jelentette. Erre a célra összesen 3.500, ingyenesen használható zacskóadagoló automatát helyeztek ki a városban, melynek köszönhetően mára már naponta 100.000 kutyapiszokkal teli zacskó landol a kukában. Ezen kívül a járdákon eldobott cigarettacsikkek is rontották Bécs város tisztaságának összképét, ezért az elmúlt tíz év során 19.700 hamutartóval ellátott szemetest és 2.100 hamutartót helyeztek ki a városban.A WasteWatcher munkatársai ezidáig mindösszesen 64.000 esetben büntetettek meg szemetelőket, 2017-ben pedig csaknem 880 feljelentést tettek magánszemélyekkel szemben. A 2017-es bécsi köztisztasági törvény értelmében szemetelés és illegális szemétlerakás esetén a helyszíni bírság összege az 50 eurót, feljelentés követően pedig akár a 2.000 eurót is meghaladhatja. Bécs városának vezetése a büntetésekből származó összegeket köztisztasági fejlesztésekre, például további szemetesek és kutyapiszok-zacskó automaták kihelyezésére, valamint szemetelést megelőző kampányokra fordítja.A városlakók 85%-a elégedett a város köztisztaságával és a WasteWatcher munkájával Bécsben. Az osztrák főváros sikerén felbuzdulva pedig hamarosan Berlin is átveszi a bécsi köztisztaság fenntartása érdekében kialakított WasteWatcher-modellt.