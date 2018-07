Balfi temető: már nyírják a füvet - fotó

Kétségtelen, magasra nőtt a gaz a sírok között, de megnyugtató, hogy az üzemeltető munkatársa már éppen egy fűkaszával dolgozott.

Rengeteg eső volt júliusban és még több napsütés. Sajnos a gyomnövények és a fű is gyorsabban nőtt, mint ahogy mi nyírtuk

A magasra nőtt gazzal hétfőn már felvette a harcot az üzemeltető munkatársa. Fotó: Magasi

– mondta el Sipos Gyula, a bánfalvi és a balfi temetőt üzemeltető Írisz Temetkezési Kft. vezetője, akinek továbbítottuk az olvasói panaszt.– Külön ilyen fenntartói munkákra nem alkalmazunk munkatársakat, de tudomásom szerint más, hozzánk hasonló vállalkozások sem. Általános temetkezési dolgozóink végzik a fűnyírást és a temetők karbantartását is. Nyilván nem lehet gépekkel dolgozni, ha temetés van, tehát ezeknél a feladatoknál a szertartásokra is figyelemmel kell lennünk. De ahogy van időnk és szabad emberünk, máris a temetőrendezési feladatainkhoz fogunk – ígérte Sipos Gyula. Amint a balfi sírkerttel végeznek, mennek a bánfalviba is.Balfon járva megnéztük a Holokauszt-emlékművet is, amit ismeretlenek tavaly augusztusban rongáltak meg: ledöntöttek három márványlapot. Az összetört kőlapokat azóta elszállították, ám a talajból ma is kiállnak a darabjaik. Winkler Barnabás, a szoborcsoport egyik tervezője érdeklődésünkre elmondta: sajnos nagyon elült az ügy, tudomása szerint még nem kezdték meg az emlékmű helyreállítását. De a héten tárgyalásokat kezdeményez annak érdekében, hogy a balfi Holokauszt-emlékmű újra teljes lehessen.