Azt ígérik, sokkal jobb lesz az út minősége Sopronkőhida és Szentmargitbánya között

Minden megváltozott az út körül, leginkább a forgalom. Megérett a felújításra. Fotó: Magasi „A projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési szerződés hatálybalépéséhez a támogatási szerződés aláírása szükséges. Ezt követően indulhat el az építkezés, így a beruházás befejezése is a szerződés hatálybalépésétől függ. A kivitelezési munka átfutási ideje öt-hat hónap, a köztes ütemezésről jelenleg még nem tudunk további tájékoztatást nyújtani" – tájékoztatta érdeklődésünkre a Kisalföld olvasóit a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.

A beruházás a Sopronkőhida és az osztrák Szentmargitbánya (St. Margarethen) közötti út magyarországi szakaszának korszerűsítését tartalmazza, amire évek óta várnak már a környékbeli autósok. A Páneurópai Piknik Emlékpark mellett valaha a pozsonyi országúton zötyögtek a szekerek, aztán évtizedekig legfeljebb a határőrök teherautói jártak erre. Később a kerékpárforgalomnak és turistáknak szánták, amikor egy vékony aszfaltréteget kapott, ám az időközben megnyitott határ miatt sokan személyautóikkal járnak erre ausztriai munkahelyeikre. A burkolat már többször megadta magát, 2013 telén például annyira, hogy hetekre le kellett zárni. Akkor még a soproni önkormányzaté volt az út, azóta már állami tulajdonba került.



A felújítás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában valósul meg. A tervek a meglévő aszfaltburkolatú út átépítését tartalmazzák közel három és fél kilométer hosszan. Kilenc méter koronaszélességgel és hatméteres burkolatszélességgel újul meg az út, amelyből az első ötszázötven méteren új nyomvonalon fut majd; hat méter szélesen. Itt az elmúlt években kialakult üdülőövezet házait kell a szabályok értelmében a zajszinttől védeni. Lehetne fallal is óvni az ingatlanokat, de sokkal jobb, hogy az eredeti nyomvonaltól tizennégy méterrel arrébb – a fegyházépület felé – épül ki az új nyomvonal. Úgy tudjuk, a jelenlegi szakasz megmarad szervizútnak.



Érdeklődésünkre a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Hideg András arról is tájékoztatott, hogy a kivitelezés megkezdése előtt beszámolnak a beruházás részleteiről széles körben is. Tervezik lakossági tájékoztató megtartását is a nyertes kivitelezővel közösen, ahol a projekt műszaki tartalmán túl, a munkálatok ütemezéséről, tervezett forgalmi változásokról is tájékoztatni fogják az érintetteket.

Az osztrák oldalon már dolgoznak

Már elkezdődtek a felújítási munkálatok ennek az útnak az osztrák oldalán. Szentmargitbánya és az országhatár közötti hatszázötven méteres szakaszon is felújításokat végeznek várhatóan november végéig. Addig fél pályán halad a forgalom.