Az Ojtozi-szorosban járt a Jereván lakótelep nyugdíjas klubja

A több mint 1000 kilométeres távolság megtételét a rendkívül érdeklődő és aktív közösségi életet élő soproni nyugdíjasok az ojtozi csata tavalyi, 100 éves évfordulója után határozták el, azt követően, hogy a klubban a témában könyvbemutatót és előadást is szerveztek.Dr. Koltai Miklósné, a klub elnöke elmondta: a maradandó élményeket adó útjuk során lépten-nyomon megtapasztalták, hogy a soproni honvédok emlékezete és tisztelete Ojtozban ma is elevenen él. Ez az utóbbiévekbeli kapcsolatfelvételnek és a soproniak által újraállított emlékműnek is köszönhető. Szeretetteljes fogadtatásban és különleges megbecsülésben részesültek a soproni nyugdíjasok, akiket a településpolgármestere, Dimény Zoltán személyesen fogadott és látott vendégül.Az csak természetes, hogy beszámolót is tartanak majd Sopronban és kiállítást is rendeznek mindazokról a felemelő élményekről, amelyeket útközben élhettek át Erdély nevezetes történelmi helyszínein, az erdélyiek között az ezeréves határig tartó útjuk során, ahol jó volt magyarnak, soproninak lenni.