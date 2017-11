Az MSZP tájékoztatást kér Sopronban - Reagált a jegyző

– A Hársfa sori Zettl-Langer Villa sorsát továbbra is kiemelt figyelem kíséri. Az internetes közösségi oldalon csoport is alakult annak érdekében, hogy a soproni polgárok tájékozódjanak és nemtetszésüket is kifejezhessék – kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Németh Imre.



Az MSZP helyi elnökségének tagja felelevenítette, hogy Fodor Tamás polgármester 2016. május 17-én sajtótájékozatón jelentette be, a soproni hivatal természetvédelmi szakhatóságként nem járult hozzá az indokolatlan fakivágáshoz és a telekmegosztáshoz.



– Mi történt azóta ügyben? – kérdezte Németh Imre, arra kérve a polgármestert, tájékoztassa az ügy fejleményeiről a soproniakat. – Eleget tett a fapótlási kötelezettségének a tulajdonos? Történt engedély nélküli fakivágás a területen? Talált felelőst a rendőrség? Történt építési bejelentés a megosztott területekre? Rendben van az, hogy a Sopronban kényes kérdések Győrben dőlnek el? – sorolta kérdéseit Németh Imre.



Dr. Sárvári Szabolcs jegyző reagált a szocialista sajtótájékoztatón elhangzottakra. Elmondta, a Hársfa sor 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a természetkárosítás büntetőjogi törvényi tényállása nem valósult meg. Jegyzőként, hatósági hatáskörében eljárva engedély nélküli fakivágás miatt pénzbírságot szabott ki. A tulajdonos a fapótlási kötelezettségének eleget tett.