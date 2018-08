Az erdélyi kóruséneklés küldetését teljesítik - videó

Az 1995-ben alakult kórus a zene, a közös éneklés küldötteiként járták be a Kárpát-medence magyarlakta, határon túli vidékeit.Koncertet adtak már a Felvidéken, a Vajdaságban, ezúttal az Őrvidékre is ellátogattak, hogy az Ausztria területén élő magyar (és nem csak magyar) közösséget is megörvendeztessenek műsorukkal. Fertődre a bécsi koncertjüket követően érkeztek.Sipos Zoltán, az együttes vezetője elmondta, fontosnak tartják a zene erejében rejlő lehetőséget, amely összehozza a közösségeket. A turné szervezése során a kóruséneklés iránt elkötelezett közösségeket keresik. Tapasztalatuk az, hogy a zene útján mindig megtalálják az erre fogékony, értő közönséget, akik így megtapasztalhatják azt a szellemi, lelki feltöltődést, amit a zene, a közös koncertélmény ad.