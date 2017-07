Az előadások és nézők száma is nőtt a Soproni Petőfi Színházban

Pataki András kifejtette: 92 előadással haladták meg az előző évad előadásszámát, a bérletet váltók száma meghaladta a tízezret. A következő, zenés évadukban mintegy 410 előadásuk lesz, s 11 ezerhez közeli bérletes nézőt várnak. Az előadások számát az infrastrukturális adottságok miatt a következő évad után már nem tudják növelni, akkor a cél a nézők megtartása lesz majd.



A direktor felidézte, hogy az elmúlt szezonban játszottak egyebek mellett a Vajdaságban, Erdélyben, Budapesten, a Felvidéken, Szombathelyen és Komáromban. Sikeresnek nevezte Elton John és Tim Rice Aida című musicaljét, amelyet a Fertőrákosi Barlangszínházban mutattak be és hat alkalommal játszottak. A tervek szerint a darabot jövő áprilisban a fővárosban 10-szer adják majd elő, s szeptemberben Fertőrákoson is ismét színre lépnek vele.



A soproni teátrum a következő évadában főként zenés darabokat játszik. Tizennégy művet mutatnak be, tíz nagyszínházi és négy kamaraszínházi előadást, egyebek mellett Eisemann Mihály, Zágon István és Nóti Károly Hyppolit, a lakáj című zenés vígjátékát Eperjes Károly rendezésében és Reviczky Gábor főszereplésével, Moliére Fösvény című darabja nyomán a Zsugori című zenés komédiát Szarka Gyula zenéjére, valamint Schiller Ármány és szerelem című darabját rockzenés játékkal, amelynek dalszövegírója Demjén Ferenc, zeneszerzője pedig Papp Gyula lesz.



Az igazgató hangsúlyozta: a színház szándéka, hogy minden korosztálynak minden műfajban kínáljanak előadásokat, a tematikus évadoktól függetlenül.



Az évadzáró társulati ülésen a színház posztumusz örökös tagjává választották Horváth Géza egykori fővilágosítót, aki 1996-ban hunyt el. Nívódíjat kapott Rovó Péter, a Sopron Balett táncosa, Ács Tamás színművész és Szélyes Andrea jelmeztervező.