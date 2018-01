Az aszfaltig szántanak - ez is okozhatja a vadbaleseteket

A megművelt föld és az aszfaltút között vízelvezető ároknak is lennie kellene. Fotó: Magasi

A régi gazdák betartották, az újak csak részben azt a szabályt, hogy ha út mellett szántanak, a megművelt föld és az aszfaltcsík között jó pár métert nem vetnek be. Itt egyrészt a megfelelő vízelvezetésről gondoskodtak, másrészt tisztában voltak ennek biztonsági okaival is. Képzeljünk el egy sötét, vidéki útszakaszt, csak a reflektor világít. Az autótól jobbra kukoricás, a szélső sor pedig szinte az aszfaltig ér. Hirtelen egy őz bukkan elő a sűrű kukoricásból és már nincs idő megállni...Ahol van helye az állatnak körülnézni, nagy eséllyel meglátja a járművet és visszafordul, ha van árok, az is megállíthatja, vagy legalább lelassíthatja. De ha egyik sincs?– Sajnos mi is tapasztaljuk, hogy az utak melletti földeket művelők a szántással egyre közelebb jönnek az autósok számára biztosított útburkolathoz – erősíti meg tapasztalatainkat Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője.– Amennyiben ez olyan mértékű, hogy az út állagát veszélyezteti, például a vízelvezetés miatt lényeges útárkot is elszántották, akkor intézkedünk az eredeti állapot helyreállítása érdekében. Egyeztetünk is a földhasználókkal, és szükség esetén újra kialakítjuk az útárkot. Eddigi felszólításaink jellemzően eredményesek voltak – teszi hozzá, elismerve, ez azért nem mindig és nem mindenhol sikerül.

Ha sikertelen az egyeztetés a földhasználóval, a területek határát is ki kell tűzetniük hivatalosan, ráadásul a területhatárok nagyon sok helyen tisztázatlanok.Az ingatlanhatárok pontos ismerete nélkül pedig a társaságnak szankcionálásra sincs lehetősége.Márpedig az út és a szántóföld találkozása a megfelelő védőzóna nélkül veszélyeket rejt. A közutak kezelőjének útellenőri szolgálata éppen ezért ezekre a sávokra is figyel. Gondoskodniuk kell arról is, hogy az út menti növényzet ne takarjon, ne veszélyeztesse a közlekedőket – többek között az úton áthaladó állatok időbeni észlelhetősége érdekében.