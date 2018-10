Az állam épít szállodát a Fertőn

A vízitelep fejlesztésének célja, hogy a régió legnagyobb horderejű turisztikai attrakciója legyen, ami valós gazdasági eredményeket hoz a térségbe. Látványterv.

Teljes létszámmal ült a díszteremben Sopron képviselő-testülete, ahol a lemondott Vörös Viktor helyére bekerülő Jakál Andrien (PM) immár az MSZP-frakciót erősítette. Az első fél óra a gyors döntéseké volt: frissítették a háziorvosi és védőnői körzethatárokat és területeket, a Ferenczy János utcai kollégium konyhájának üzemeltetését a Soproni Szakképzési Centrum vette át az önkormányzattól, a 2019-es Országos Érembiennálét pedig ötmillió forinttal támogatja a város. Alapítványokat is segít a költségvetés; százezer forinttal a Hermes Sopron Alapítványt, illetve 150 ezer forinttal a Soproni Felsőoktatásért Alapítványt. Kalmár István (MSZP) korábban benyújtott kérdéseire válaszolt a hivatal: a Washington parkba ígért új fákat hamarosan elültetik, parkolóhely viszont nem lesz több a környéken. Gőbl Gábor „sportos" kérdéseire kapott választ, többek között azt, hogy van sportorvosa a városnak, hétfőn és szerdán rendel a Lenkey utcában.Öt fiatal egyetemista nyerte el az önkormányzat támogatását, azaz a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjat: Pintér László Tamás a Soproni Egyetemen tanul, Horváth Lili és Nagy Cintia a Semmelweis orvosi karán, Sipos Bence a Kaposvári Egyetem hallgatója, Kocsis Ábel pedig az Eötvös diákja. Tizenöten nyújtottak be egyébként pályázatot, három érvénytelen volt, a többiből választotta ki a bizottság a legjobbakat.Sopron 180 millió forintra pályázik a kerékpáros turizmus fejlesztésére a Fertő parton. Út épülne a bicikliseknek a város és Fertőrákos között, pihenőhely Balfnál, Brennbergbányánál, Tómalomnál.. – Ez az ország legnagyobb turisztikai beruházása, a közbeszerzés folyamatban van, a mélyépítési kiviteli tervek készek – mondta el a képviselőknek Kárpáti Béla , a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. A vízitelep turisztikai modernizációjának koncepcióját most pontosítani kellett, méghozzá a cölöpházak miatt. A hatályos jogszabályok ugyanis nem teszik lehetővé a leégett házak újjáépítését. Biczi László (MSZP) és Gőbl Gábor (Mi Hazánk) két részt firtattak főleg: miért az állam építi a maximum négy szintesre tervezett szállodát, a másik, hogy mi lesz a tűzvész után épen maradt cölöpházakkal. Utóbbi esetében az derült ki dr. Sárvári Szabolcs jegyző válaszából, hogy az állam, mint a tó kizárólagos tulajdonosa, dönthet úgy, visszakéri a területet az eredeti állapotokban. Az önkormányzatnak nincs befolyása a házak jövőjére nézve. A baloldal szerint az állam által épített szálloda teljesen új elem az egyébként általuk is támogatott eredeti tervben, ezért a szavazásnál tartózkodtak. A Mi Hazánk két képviselője pedig mondván, hogy az országosan egyedülálló állami szállodaépítésben nem kompetensek a városi képviselők, inkább nem is szavaztak. Így a végeredmény 12 igen, négy tartózkodás lett, ketten pedig nem vettek részt a döntésben.