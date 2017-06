Autó elé szaladt a fiatalember Sopronban - lábtörés lett a vége

16.56 - Két baleset szinte azonos időben



Nekiszaladt egy éppen érkező személyautónak, a sofőrnek már nem volt ideje elkerülni. A fiatalembert lábtöréssel szállították a mentők kórházba.



A Bécsi úton is történt baleset. A Nyugat-majorba szeretett volna lekanyarodni egy autós, fékezett, lassított a mögötte haladó is, a sorban harmadik viszont nem. A koccanás után ráadásul még egy negyedik autó is beléjük hajtott, amiben egy kismama ült az anyósülésen. Neki tört el a kisujja, szerencsére más baja nem esett.