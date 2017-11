Átadták a megújított koraszülött központot Sopronban - fotó

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház Csecsemő – Gyermekosztály – Koraszülött részlegében a melegítőággyal kombinált, nyitott inkubátor már az egészen kis súllyal született korababák gyarapodását is segíti. Az apró újszülöttek sok esetben még nem tudják tartani testhőmérsékletüket, az új melegítőrendszer támogatja hőszabályozásukat, így édesanyjuk mellett maradhatnak. Az eszköz a szülők és a baba közti közvetlenebb kapcsolatot tesz lehetővé, a szülők könnyebben tudnak segíteni a baba ellátásában – legyen az pelenkázás vagy mosdatás – és akár simogathatják, karjukba vehetik őket az inkubátoron belül. Az egyszer használatos steril köpenyek pedig lehetővé teszik a szülők számára, hogy a korábbinál jóval gyorsabban, mégis biztonságosan juthassanak be gyermekeikhez.

Melegítőágyas nyitott inkubátorok, szoptatássegítő eszközök, felújított baba-mama szobák a legeslegkisebbekért. Hazánkban minden tizedik csecsemő koraszülöttként jön világra; az ő ápolásukat és szüleik kényelmét, segítségét szolgálják azok a kellékek és helyiségek, amelyeket országszerte a koraszülött osztályoknak ad át a Koraszülöttek Országos Egyesülete (KORE) és a NaturAqua.A budapesti Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai koraszülött központjának adott támogatás a részleg családbarát átalakításához járult hozzá. A PIC-en a nappali, a konyha és a fürdőszoba is modernebbé vált, így növeli a korababák és szüleik komfortérzetét. Az adomány része többek között az új konyhaszekrény, a mikrohullámú sütő és a felújított redőnyök. Az új ágyak, fotelok a biztonságos szoptatást, a fürdőszobai eszközök pedig a higiénia fenntartását könnyítik meg.

A korababák gyógyulását, szüleikkel szoros kapocs kialakítását legjobban segítő kenguruzás lehetőségét jelentik a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Perinatális Intenzív Centrumában elhelyezett székek, míg az anyatejes táplálás elősegítésében a mellszívók nyújtanak segítséget. A kisbabák komfortérzetét az ágysálak, takaró fészkek és ruhácskák, biztonságukat az apnoe-párnák növelik. Az anyaszállást új televízió és mikrohullámú sütő teszi otthonosabbá, így kicsit könnyebb lehet a PIC-en töltött napok, hetek vagy akár hónapok átvészelése.„Magyarországon évente mintegy 8000 gyermek jön világra a terhesség 37. hetét megelőző időszakban. Ez azt jelenti, minden tizedik újszülött korábban érkezik a vártnál, ami jelentősen meghaladja az uniós átlagot. A témában legnagyobb tapasztalattal rendelkező önkéntes szervezetünk, a KORE az évi közel tízezer családot érintő kihívás leküzdésében nyújt átfogó segítséget. Az egyesület kizárólag önkéntes felajánlásokat és vállalati adományokat felhasználva működik és járul hozzá a koraszülöttek és családjaik támogatásához a legkülönbözőbb módokon. A NaturAqua támogatása óriási segítséget jelent a korababáknak és hozzátartozóiknak, valamint a kórházaknak is a jobb ellátás érdekében – most már három újabb koraszülött központban egyaránt. Idén és jövőre is további PIC-eket teszünk családbarátabbá kollégáimmal és támogatóinkkal karöltve" – nyilatkozta Földvári-Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke az átadások kapcsán.A NaturAqua a magyarországi koraszülött ellátás elkötelezett támogatója. Partnere, a KORE közreműködésével segít családbaráttá tenni a kórházi osztályokat, hogy a koraszülött csecsemők ápolása mellett szüleik nyugalmát is szavatolja.