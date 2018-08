Át kell tervezni a parkolóházat Sopronban, az Árpád utcában

Jelenleg a parkolóház alapozásának újratervezése zajlik a régészek által összeállított dokumentáció alapján. Ez a tervezés szükséges ahhoz, hogy végleges engedélyekkel rendelkezhessünk a parkolóház megépítéséhez. Amint konkrét határidőkről be tudunk számolni, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot

A parkolóház terveit a római kori falak egy részének megőrzése miatt kell átdolgozni.



– közölték érdeklődésünkre a városházán. Az áttervezésre az értékes római kori leletek miatt van szükség. A hatalmas épületet tartó, a föld alá is több méter mélységbe nyúló betonoszlopok nem kerülhetnek oda, ahol a scarbantiai falak állnak. Ezeket, akkor is, ha látni már nem fogjuk őket, meg kell őrizni az utókornak. Bár az önkormányzat – előrelátóan – korábban sem mondott határidőket a parkolóházra, optimista előrejelzések szerint már akár idén indulhatott volna a kivitelezés. Nyilvánvalóan nem fog.Pedig a „Parkolót, szabad parkolót szeretnék!" fohászok gyakorlatilag állandósultak a belvárosban vagy a közelében járva, ki-ki vérmérséklete szerint téve hozzá még gondolatait. Mert parkolóhely alig van, a soproniaknak is kevés, most meg idegenforgalmi főszezon van... Éppen ezért rendkívül fontos és nagyon várt beruházás lesz az Árpád utcai parkolóház, aminek kivitelezése viszont alaposan megcsúszott.Először jött a lőszermentesítő csapat, aztán a régész, aki alighogy ásni kezdett, második világháborús sírokat talált a területen tavaly nyáron. Már emiatt is csúszott a feltárás, hiszen a kényszertemetőben nyugvó holtakat – civileket és katonákat – exhumálni kellett és kegyelettel újratemetni. Miután folytatódtak az ásatások, kiderült, leletekben, értékekben gazdagabb a terület, mint gondolták, de jött a tél. A feltárás tehát idén is folytatódott és a Györke Réka régész vezetésével dolgozó feltáró csapat egyre látványosabban rajzolta ki a laikusok számára is jól látható falmaradványokat. Kétezer év üzent a ma emberének, s ugye mondani sem kell, az ókori Scarbantiát nem érdekelték a huszonegyedik századi parkolási gondok...Az Árpád utcai parkolóházban egyébként a külső helyekkel együtt háromszáz autó fér majd el négy szinten.